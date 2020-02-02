هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية على العموم بطقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح فوق مرتفعات الأطلس، الريف، الهضاب، الجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار.

وستتشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية خلال الصباح والليل فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء فوق كافة أرجاء المملكة، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، بينما ستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03 و09 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس، والهضاب، والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 09 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 12 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و22 بالقرب من السواحل والريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 22 بشمال ووسط البلاد وكذا بالجنوب الشرقي، وما بين 25 و32 درجة بسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 30 و36 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا الى محليا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وطانطان، وقليل الهيجان بباقي السواحل.