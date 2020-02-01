افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحاكم العيون

هسبريس من العيون

نُظّم بمحكمة الاستئناف بالعيون وبمختلف المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها، أمس الجمعة، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال محمد البار، رئيس محكمة الاستئناف بالعيون، إن "افتتاح السنة القضائية هو تقليد راسخ لدى مختلف الدوائر القضائية على صعيد المملكة لعرض حصيلتها وإبراز جهودها المبذولة في سبيل تكريس عدالة ناجعة وفعالة، وفرصة مناسبة لتقييم معايير الجودة والنجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية والإدارية المقدمة لفائدة المرتفقين".

وكشف المسؤول القضائي ذاته أن "الحصيلة المحققة باستئنافية العيون والمحاكم التابعة لها سنة 2019، بلغت ما مجموعه 23542 حكما، من بينها 7525 حكما مدنيا و16017 حكما زجريا"، مبرزا "القفزة النوعية التي عرفتها نسبة الأحكام الزجرية بعد الهيكلة التي شهدتها الوحدات المكلفة بالتحصيل والتبليغ، مستخلصة بذلك 4 ملايين و846 ألفا و446 درهما".

وأضاف محمد البار أن نسبة تنفيذ الأحكام المدنية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بلغت 101٪، وبابتدائية السمارة 96.55٪، وبابتدائية العيون 91٪، وذلك تجسيدا للمكانة المهمة التي يحتلها القضاء ضمن مؤسسات الدولة.

من جهته، أكد صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، على الدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، والتزامها التام بمواصلة تطبيق القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة وكل ما من شأنه تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل حضره كل من حسن جابر، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الحفيظ سموح، ممثل رئاسة النيابة العامة، وعبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، وشخصيات قضائية وأمنية وعسكرية ودبلوماسية عديدة.