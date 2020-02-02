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كُتّاب وآراء
اتحاديون يستنكرون رفع تسعيرة نقل طلبة تطوان
استنكرت الشبيبة الاتحادية بتطوان، بشدة، قرار شركة النقل الحضري "فيتاليس" القاضي بالزيادة في التسعيرة الخاصة بتنقل الطلبة، معتبرة إياها "ضربا في المكتسبات التي حققتها الجماهير الطلابية من خلال نضالاتها، وأدت ثمنها بواسطة الاعتداء والاعتقالات".
واستغربت الشبيبة الاتحادية بتطوان، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "صمت لجنة التتبع عن التجاوزات الخطيرة الذي يعرفها قطاع النقل، من عدم احترام دفتر التحملات في جودة النقل، وتوفير العدد الكافي من الحافلات والولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، مطالبة بـ"فك العقدة مع هذه الشركة التي ارتبط اسمها بعدد من المشاكل، وحوادث السير، وضعف جودة الخدمات".
وكشف البلاغ عزم فرع الشبيبة الاتحادية بتطوان "خوض كل الأشكال النضالية إلى غاية العدول عن قرار الزيادة في تسعيرة النقل لفائدة الطلبة"، محملا المسؤولية الكاملة في النازلة لرئيس لجنة التتبع.