مندوبية المقاومين تخلد انتفاضة 31 يناير 1944‎

هسبريس - و.م.ع

اعتبر مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في لقاء نظم بفاس بمناسبة تخليد الذكرى الـ 76 لانتفاضة 31 يناير 1944، أن تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال والأحداث التي أعقبته طيلة شهر يناير من 1944 تشكل منعطفا نوعيا في مسيرة الكفاح من أجل الاستقلال.

وشدد الكثيري على أن تخليد هذا الحدث "مناسبة للوقوف على العلاقة القوية التي تربط الشعب المغربي بذاكرته وتاريخه من خلال ما راكمه من ملاحم وبطولات وأحداث، واستنباط الدروس والعبر التي تنطوي عليها، وهو الورش الذي تشتغل عليه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ عقدين من الزمن".

وأكد المتحدث أن "الاحتفالية وقفة تأمل وتدبر لاستحضار السياق التاريخي لهذا الحدث الوطني الكبير الذي كان ثمرة الالتزام بالميثاق التاريخي بين العرش والشعب وطلائع الحركة الوطنية، والانتصار لقضايا الوطن ومصالحه العليا وطموحاته لانتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية".

وذكر الكثيري بأن تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 وما أعقبه من أحداث شكل بداية مرحلة جديدة في مسلسل الكفاح الوطني ضد الوجود الأجنبي، ونقلة نوعية في معركة التحرير والاستقلال.

وأوضح المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن عوامل خارجية عدة ساهمت في الدفع بالعمل الوطني إلى تجاوز مرحلة المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، ومنها على الخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية، وما ترتب عنها من أحداث كان أهمها سقوط فرنسا في يد القوات النازية، وكذا نزول القوات الأمريكية بالشواطئ المغربية، وإصدار ميثاق الأطلسي الذي أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وانعقاد مؤتمر آنفا بمدينة الدار البيضاء في 13 يناير 1943، وحصول بعض الدول العربية على استقلالها.

واستعاد الكثيري سياقات حدث تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال والأحداث التي أعقبته، مشيرا إلى أن السلطات الاستعمارية لم تتقبل المطالبة السلمية بالإصلاحات فصعدت عدوانها. وردا على التصعيد الاستعماري اندلعت المظاهرات في الرباط وسلا، ثم انتقلت إلى فاس التي شهدت أياما عصيبة طيلة أسبوعين انطلاقا من تاريخ 29 يناير 1944م، حيث عانت العاصمة العلمية من كل أشكال التنكيل والإرهاب.

وسجل المتحدث أن "أعضاء الحركة الوطنية بفاس وأعضاء حزبي الاستقلال والحركة القومية تحركوا في وقفة احتجاجية عارمة شلت الوضع بالمدينة، وسجلوا ملحمة تاريخية في مواجهة السلطات الاستعمارية؛ فكان ذلك أول شرارة في معركة دامت خمسة عشر يوما، بينما عرف يوم 31 يناير سقوط العديد من الشهداء واعتقال جمع من المناضلين"، داعيا إلى استلهام ما تختزنه الذكرى من المبادئ والمثل العليا وقيم النضال ومكارم الأخلاق التي تحلى بها جيل المجاهدين للعمل الوطني وأبطال المقاومة وجيش التحرير لإشاعة ونشر قبسها وأنوارها في نفوس الشباب وأجيال اليوم والغد، لإذكاء الهمم والعزائم لمواصلة مسيرات الحاضر والمستقبل وإنجاز المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والنهضوي، وتأهيل المواطن المغربي لمواجهة تحديات العصر وكسب رهانات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية.

وتميز اللقاء بتقديم عروض حول محطات من تاريخ الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، منها قراءة في مسلسل تبلور النضال الوطني من 1912 إلى 1944، والحماية الفرنسية في الكتابات الألمانية والمقاومة الفاسية في الكتابات الكولونيالية.

كما عرف هذا اللقاء تكريما رفيعا لنخبة من قدماء المقاومين نظير الخدمات التي قدموها للوطن، وتوزيع مساعدات مالية على بعض أفراد أسرة المقاومة.