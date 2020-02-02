جامعة القاضي عياض ترفض اتهامات ببيع دبلومات

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع ما جرى تداوله حول "فضيحة بيع دبلومات لطلبة أشباح تنتقل لجامعة القاضي عياض بمراكش"، أصدرت رئاسة الجامعة ذاتها بلاغا تشير من خلاله إلى أن "هذا المنشور، الذي تم تداوله تحت عناوين مختلفة، وهو المقال نفسه الذي سبق نشره سنة 2018، يُسهم في تغليط الرأي العام من خلال استثمار سياقات ووقائع معينة".

وجاء في البلاغ ذاته أن رئاسة جامعة القاضي عياض تعلن للرأي العام "استياءها من كل محاولات النيل من مصداقية الجامعة، من خلال خلط الأوراق وتغليط الرأي العام، عبر استعمال معطيات مفبركة وغير صحيحة؛ كما تنبّه إلى مخاطر حملة التغليط والإساءة التي تتعرض لها جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها، من خلالها الإساءة إلى الجامعة العمومية".

وورد ضمن البلاغ أن "رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها تؤكّد على نهج منطق الوضوح والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير، وتؤكد على أن ما يميزها هو احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في تدبير مبارياتها، وكذا في الولوج لمختلف أسلاكها، من إجازة مهنية وماستر ودكتوراه، الأمر الذي عبرت عنه من خلال النهج الذي تسلكه في التدبير".

وشدّدت جامعة القاضي عياض بمراكش على "قناعة رئيسها ورؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها بربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشيرة في ختام البلاغ إلى أنها "تحتفظ بقها في المتابعة القضائية لكل من يروج لمثل هذه المغالطات التي تروم المس بمصداقيتها وسمعتها كجامعة رائدة".