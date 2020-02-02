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جامعة القاضي عياض ترفض اتهامات ببيع دبلومات

جامعة القاضي عياض ترفض اتهامات ببيع دبلومات
هسبريس من الرباط
الأحد 02 فبراير 2020 - 11:15

تفاعلا مع ما جرى تداوله حول "فضيحة بيع دبلومات لطلبة أشباح تنتقل لجامعة القاضي عياض بمراكش"، أصدرت رئاسة الجامعة ذاتها بلاغا تشير من خلاله إلى أن "هذا المنشور، الذي تم تداوله تحت عناوين مختلفة، وهو المقال نفسه الذي سبق نشره سنة 2018، يُسهم في تغليط الرأي العام من خلال استثمار سياقات ووقائع معينة".

وجاء في البلاغ ذاته أن رئاسة جامعة القاضي عياض تعلن للرأي العام "استياءها من كل محاولات النيل من مصداقية الجامعة، من خلال خلط الأوراق وتغليط الرأي العام، عبر استعمال معطيات مفبركة وغير صحيحة؛ كما تنبّه إلى مخاطر حملة التغليط والإساءة التي تتعرض لها جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها، من خلالها الإساءة إلى الجامعة العمومية".

وورد ضمن البلاغ أن "رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها تؤكّد على نهج منطق الوضوح والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير، وتؤكد على أن ما يميزها هو احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في تدبير مبارياتها، وكذا في الولوج لمختلف أسلاكها، من إجازة مهنية وماستر ودكتوراه، الأمر الذي عبرت عنه من خلال النهج الذي تسلكه في التدبير".

وشدّدت جامعة القاضي عياض بمراكش على "قناعة رئيسها ورؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها بربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشيرة في ختام البلاغ إلى أنها "تحتفظ بقها في المتابعة القضائية لكل من يروج لمثل هذه المغالطات التي تروم المس بمصداقيتها وسمعتها كجامعة رائدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مهتم جدا الأحد 02 فبراير 2020 - 11:37
للاسف ان الوصوليين من الاساتذة والموظفين بالجامعة المغربية عموما بالاضافة الى شريحة عريضة من المرتفقين الطلبة موظفون وغير موظفين وفي اسلاك مختلفة من الوظيفة العمومية : التعليم ، القضاء، الشرطة ، الداخلية ، الجماعات الترابية .. وغيرها .. هؤلاء المرضى أساؤوا فعلا للجامعة وأساؤوا لشريحة من النزهاء الجامعيين والطلبة المثابرين كذلك وقفزوا الى مستويات ليسوا اهلا لها وليست لهم الكفاءة لنيلها : مستويات دراسية وشواهد عليا وغير ذلك
ان الجامعة المغربية ومنذ بدء نظام الفصول في 2003 ودخول نظام الترقية الجديد للاساتذة الباحثين حيز التنفيذ فد فقدت مصداقيتها واستولى على الساحة فيها الانتهازيون والعاملون الاشباح . والمصائب من 2003 الى اليوم اكثر من ان يحصيها تعليق مختصر كهذا
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12
2 - مغربي الأحد 02 فبراير 2020 - 11:42
بدون كلام فارغ جامعة القاضي عياض فقدت مصداقيتها سواء الكليات في مراكش او تلك التي تابعة لها. سبق و ان درست في إحدى الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض و كنت أبدل قصارى جهدي في الدراسة و دائم الحضور في المدرج و كنت قد عانيت من الإقصاء في حين ما يصطلح عليهم بطلبة اشباح لم يكونوا يحضرون (و كنت أفضل منهم بكل تواضع و بدون غرور) فقط في الإمتحانات وكان نصيبهم النجاح والحصول على ديبلومات الجامعة. قلة جد قليلة من كانوا ممتازين و توفقوا في المسار الجامعي من الكلية التي درست فيها. خروج رئاسة الجامعة بهذا البلاغ يعني أن الإتهامات الموجهة للجامعة صحيحة، لو كانت الإتهامات مجرد مغالطات كما قالوا لما خرجوا بمثل هذا التصريح الصبياني.
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6
3 - majid الأحد 02 فبراير 2020 - 12:09
مهما كان الامر فمستوي خريجي الجامعة خير دليل علي مصداقيتها
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