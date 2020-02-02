استكشاف قرية "تيغوليان" يغري طلبة من مكناس

محمد ايت حساين من تنغير

نظم عدد من الأساتذة الباحثين من هيئة التدريس بسلك الماستر بشعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، ومن جمعية تارغا، رحلة علمية استكشافية لفائدة طلبة السنة الثانية، لقرية "تيغوليان"، بجبال الأطلس الكبير، التابعة ترابيا للجماعة القروية "تافراوتين"، البعيدة عن مدينة تارودانت بحوالي 45 كيلومترا.

وأكد عدد من الطلبة المشاركين في الرحلة ذاتها أن هذه المبادرة أشرف عليها الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وعضو جمعية تارغا، محمد مهدي، الذي جند كل الإمكانيات اللوجستيكية، من التنقل من مدينة تارودانت إلى دوار "تيغوليان" عبر الطريق الملتوية والصعبة، وكذا الاستقبال الذي خص به الطلبة إلى جانب أعضاء جمعية المستقبل المحلية، من حيث توفير ظروف الراحة، من إيواء وتغذية وإرشاد؛ وذلك من أجل التعرف على المجال الطبيعي لمنطقة سوس وعمقها الحضاري والتاريخي وتنوعها الثقافي، ومؤهلاتها الاقتصادية وقطاعاتها الاجتماعية والمنتجة وبنياتها التحتية؛ وكذا الإكراهات الأساسية التي تعوق التـنـمية بها.

كما تهدف هذه الرحلة الاستكشافية إلى تمتيع الطلبة بقدرات وكفايات تؤهلهم للقيام بالبحث الميداني، في محاولة للربط بين مستوى ما تلقوه في تكويناتهم من نظريات حول التغير الاجتماعي والابتكار، ومستوى تطبيقاتها الميدانية، مع الوعي بالتعقيدات التي تطرحها؛ وذلك من خلال التشخيص والفهم للعديد من الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والثقافية التي أصبح يعرفها مجتمع جبلي صغير متمثل في دوار تيغوليان، الذي ينتمي إلى قبيلة "إيرغتن".

الأنشطة التنموية والاقتصادية والدينية التي عرفتها المنطقة ذاتها شكلت موضوعا للتفكير والبحث، إذ انكب الطلبة على تشخيصها وفهمها في سياقاتها التاريخية ومحدداتها السوسيو-اقتصادية والمجالية، وفق مقاربة سوسيو –أنثروبولوجية.

ومكنت هذه التجربة الميدانية الطلبة خلال ثلاثة أيام متتالية من الخروج من الدائرة الرتيبة الضيقة للأبحاث النظرية، والإقبال على الواقع المستفز معرفيا، والذي خلق لديهم أسئلة انشغلوا في البحث عن أجوبة عنها من خلال المعاينة والتواصل مع الساكنة، الأمر الذي مكنهم من الإحاطة بمختلف الديناميات التي عرفتها هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة، سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية أو الثقافية والمجالية، ما يعطي للنتائج المحصلة في هذه التجربة قيمة علمية، بقدر ما تعزز من قدرات الطلبة بأصول البحث العلمي ومبادئه ومناهجه، وتفيدهم مستقبلا في حياتهم العلمية والعملية، فإنها تمد القائمين على الشأن المحلي والمتدخلين على اختلاف توجهاتهم برؤى واضحة لما يجب أن يعتمل من أجل الرقي بالمؤهلات التي تزخر بها المنطقة، واستثمارها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وفق إفادة أحد المشاركين في الرحلة نفسها.

ويأتي تنظيم هذه الرحلة العلمية الاستكشافية في إطار الأنشطة العلمية المبرمجة خلال السنة الجامعية الحالية لفائدة تكوين الماستر بشعبة علم الاجتماع "التغير الاجتماعي والابتكار" "Sociologie du changement et de l’innovation"، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بشراكة مع المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وبتنسيق مع جمعية تارغا، وجمعية "المستقبل تيغوليان" بإقليم تارودانت.