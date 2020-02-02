عملية جراحية دقيقة تستنفر أطباء مستشفى أزيلال

حميد رزقي من أزيلال

تمكن فريق طبي وتمريضي بالمركب الجراحي للمستشفى الإقليمي بأزيلال، من إجراء عملية جراحية دقيقة، تعتبر الأولى من نوعها على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، لامرأة في عقدها الثالث، جاءت في حالة مستعجلة، وكانت تعاني من حمل خارج الرحم (GEU).

وذكر بلاغ توصلت به هسبريس، من المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذه العملية الجراحية الدقيقة التي تندرج في إطار تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الاستشفائية بإقليم أزيلال تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الجهوي، وقد أنجزت تحت إشراف أطباء متخصصين في طب النساء والتوليد، والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، وأطباء التخدير والإنعاش.

وأضاف البلاغ أن "العملية الجراحية أجريت بطريقة المنظار، ومرت في ظروف جيدة، مكنت السيدة المستفيدة من تجنب المضاعفات والآثار المترتبة عن هذا الحمل".

وعزا المصدر ذاته نجاح هذه العملية الجراحية التي وصفها بـ"الدقيقة والنوعية" إلى ما وصفها بـ"الكفاءة العالية للفريق الطبي والتمريضي من جهة، وإلى المعدات والتجهيزات الطبية المقدمة، التي تدخل ضمن إستراتيجية وزارة الصحة، وإلى المواكبة الفعالة لكافة المسؤولين إقليميا وجهويا".