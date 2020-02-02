تتويج هسبريس وشخصيات السنة في دار الضمانة

هسبريس من وزان

جريا على عادتها الرامية إلى تكريس ثقافة الاعتراف، احتفت بوابة "دار الضمانة للإعلام والتواصل"، السبت، بشخصيات إقليم وزان لسنة 2019، التي طبعت بأعمالها وإنجازاتها المسارات الثقافية والرياضية والإعلامية والسياسية والجمعوية.

الحفل الرمزي، الذي يطفئ شمعته الثالثة، استحضر هذه السنة روح المرحوم عبد السلام الوادي، الذي كان قياديا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما كان برلمانيا ورئيس المجلس البلدي لمدينة وزان، في تكريم بطعم التقدير والعرفان، ذرف خلاله رفقاء درب الوادي وتلامذته دموع الشكر والثناء على كل الأسماء التي حضرت حفل تكريمه، مستحضرين جملة من الخصال والسمات التي ميزت شخصية سياسية تأبى النسيان.

وقد تخللت هذا اللقاء، الذي عرف حضور شخصيات وطنية مرموقة، منها محمد رضى الأعرابي، البطل العالمي في المسافات الطويلة، وهيثم فاضل، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الأمريكية، والإطار المغربي عبد الرحيم طريجم، فقرات متنوعة تخللتها وصلات موسيقية.

وتروم هذه المبادرة السنوية إبراز قيمة الوجوه المشاركة، نظرا لتأثيراتها في إيقاعات الحياة اليومية، وكذا تكريس ثقافة الاعتراف، بعد أن تم اختيار المحتفى بهم بناءً على نتائج الاستفتاء والتصويت الذي جرى على صفحة البوابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشهد اللقاء كذلك تكريم شخصيات مختلفة، على المستويين المحلي والوطني، مثل عبد الهادي اطويل، مؤسس موقع "عيون وزان"، ومحمد حمضي الإعلامي والفاعل الحقوقي، بالإضافة إلى هيئة الترافع والمبادرات، وأسماء أخرى قدمت الكثير على مستويات عدة.

كما توجت جريدة هسبريس، في شخص مراسلها أيوب صدور، بالجائزة الأولى في صنف الصحافة والإعلام للمرة الثالثة على التوالي، فيما آلت الرتبة الثانية إلى إدريس علاوي، وهو خبير اقتصادي ومستشار برنامج "المقاول" الذي يذاع على راديو MFM.