"مافيات الغابة" تواصل اجتثاث الأرز بإقليم ميدلت

هسبريس من ميدلت

عثرت السلطة المحلية بقيادة تونفيت، بإقليم ميدلت، السبت، على أزيد من 30 رافدة خشبية من النوع الممتاز "الأرز"، مخبأة بعناية من طرف مافيات الغابة، التي مازالت تواصل قطع أشجار الأرز التي تعد ثروة طبيعية.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن السلطة المحلية توصلت بإشعار من طرف الساكنة حول تواجد بعض الأشخاص وهم يعملون على قطع أشجار الأرز بمنطقة بوزكري بغابة سيدي يحيى ايوسف، فانتقلت إلى عين المكان، حيث عثرت على الأشجار المقطوعة، بالإضافة إلى روافد خشبية مخبأة بعناية، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مافيات التهريب ما تزال تواصل اجتثاث أشجار الأرز بغابات إقليم ميدلت، مشيرة إلى أن المجهودات التي تبذل من طرف السلطة المحلية والدرك الملكي يجب دعمها بتدخلات صارمة من قبل مصالح المياه والغابات.

وعلى إثر ذلك أكدت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية تقوم بتحسيس الساكنة المجاورة للغابة، من أجل الانخراط في المجهودات المبذولة للحفاظ على هذه الثروة وحمايتها من كل استغلال جائر، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تتوخى إشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال المحافظة على البيئة.