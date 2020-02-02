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أطباء يبحثون عن "الفيروس القاتل" بمكناس والرباط

أطباء يبحثون عن "الفيروس القاتل" بمكناس والرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 02 فبراير 2020 - 18:05

تم توزيع المغاربة المرحلين من مدينة ووهان الصينية إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بين مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بمدينة الرباط.

مصادر هسبريس أوردت أن مستشفى مدينة مكناس استقبل 93 شخصا، في حين استقبل المستشفى العسكري بالرباط 74 حالة، وأن الأطباء باشروا الفحوصات اللازمة ضد "فيروس كورونا" القاتل.

وكانت طائرة خاصة تقل المغاربة المقيمين بمدينة ووهان الصينية هبطت، ظهر اليوم الأحد، في مطار بنسليمان ضواحي مدينة الدار البيضاء. وقد استنفرت وزارة الصحة أطقمها الطبية، وجندت عددا من سيارات الإسعاف المجهزة لتأمين نقلهم إلى مواقع استقبالهم.

كما تم توفير سيارات إسعاف تابعة للقوات المسلحة الملكية، سهرت بدورها على تأمين نقل هؤلاء العائدين من مدينة ووهان صوب الرباط ومكناس من أجل إخضاعهم للمراقبة الطبية، احترازا من انتشار فيروس "كورونا".

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