المعارضة تنتقد تدبير "البيجيدي" لمجلس الدارالبيضاء

هسبريس - محمد لديب

انتقد أعضاء من مجلس مدينة الدار البيضاء استمرار المكتب المسير في نهج ما أسموه بـ"سياسة فرض الأمر الواقع" على مجموع أعضاء المجلس المحسوبين على تيار المعارضة، من خلال حرمانهم من الوقت الكافي لدراسة الملفات التي يتم عرضها على أنظار المجلس في دوراته العادية.

وقال عضو من المعارضة بمجلس المدينة، فضل عدم ذكر اسمه، إن المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء أبان عن فشل واضح في تسيير شؤون المدينة والتركيز على المشاكل التي تثير سخط فئة عريضة من ساكنة العاصمة الاقتصادية.

من جهته، قال كريم كلايبي، عضو المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض: "هناك غياب تام للحكامة في طريقة تدبير شؤون مدينة الدار البيضاء، وهناك تعمد واضح لتهميش الدور الذي يمكن أن تقوم به المعارضة في توجيه انتباه المسؤولين بالمكتب المسير إلى المشاكل التي يمكن أن تطال مجموعة من القرارات التي تعرض على التصويت أمام مستشاري مجلس المدينة".

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "رئيس مجلس المدينة لا يسلمنا الوثائق الخاصة بدورات لجان المجلس إلا بشكل جد متأخر، وهو ما يفوت علينا فرصة دراسة تلك النقاط من جوانبها القانونية والتنظيمية، وبالتالي لا يكون بمقدورنا أن نساهم بشكل فعال في مناقشتها، سواء في أشغال اللجان أو حتى في الدورات العادية للمجلس، كما هو الشأن بالنسبة لدورة فبراير الحالية".

ويستعد مجلس المدينة لعقد أول جلسة له في إطار دورة فبراير لهذا العام، التي عرفت برمجة 70 نقطة تهيمن عليها قرارات تفويتات ومبادلات عقارية، والتصويت على اتفاقيات شراكات.