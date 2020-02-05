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احتلال الملك العمومي يحوّل حيّا سكنيا إلى "سوق شعبي" بمدينة سلا

احتلال الملك العمومي يحوّل حيّا سكنيا إلى "سوق شعبي" بمدينة سلا
هسبريس من سلا
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:00

يجسّد شارع ابن الهيثم بحي الانبعاث الشعبي بمدينة سلا تعبيرا واقعيا لحالة الهشاشة التي يرزح تحتها هذا الحي على كل المستويات، وكذلك الفوضى العارمة التي يتخبط فيها، إذ يتحول، مساء كل يوم، إلى شبه سوق أسبوعي.

على الرصيف الذي يقسم شارع ابن الهيثم في الوسط، يختلط كل شيء: المتلاشيات التي تبيعها نساء ورجال خطّ الزمن القاسي أثره بوضوح على وجوههم، وعربات المأكولات الخفيفة، وأكوام الأزبال والنفايات التي أصبح الناس يتعايشون معها بعدما صارت من العناصر المشكلة لهذا الفضاء الغارق في الفوضى.

كل شيء في شارع ابن الهيثم الرئيسي موسوم بالفوضى. عند مدخل الشارع في الجهة المؤدية إلى "سوق الصالحين"، نصّب شاب "شواية" يتصاعد منها عمود دخان يتبدد في الهواء فيجعل المكان مضببا، وإلى جانب عربته كراسٍ صغيرة يجلس عليها أشخاص لتناول وجبة سريعة على الرصيف.

هنا لا يوجد شيء اسمه النظام، فالناس يتصرفون حسب أهوائهم في المِلك العام، يتساوى في ذلك الباعة المتجولون الذين يعرضون بضائعهم من المتلاشيات على الأرض، وأصحاب عربات الأكل، وكذا أصحاب المحلات التجارية، وأصحاب المقاهي، الذين ألحقوا أجزاء كبيرة من الرصيف بمحلاتهم التجارية.

تدفع سيدة عربة بها طفل صغير محاولة "مراوغة" البضائع والعربات على الرصيف الجانبيّ لشارع ابن الهيثم، والذي لا يتعدى مترا ونصف المتر، ثلُثاه محتلّان، لتجد نفسها أمام "سدّ" من الزرابي أغلق به صاحب محل تجاري الرصيف كاملا، فأنزلت العربة وسارت بطفلها على قارعة الطريق، جنبا إلى جنب مع السيارات والدراجات النارية.

وغير بعيد عن المكان الذي وقع فيه هذا المشهد يوجد مقهى مخصص للعب الورق كان غاصا عن آخره بالزبائن، وكان لافتا أن صاحب المقهى ألحق الرصيف كاملا بالحيّز القانوني المخصص للمقهى، وملأه بالكراسي والطاولات، ولم يترك منه ولو شبرا فارغا.

"كنعانيو أخويا مع هاد الفوضى، بعض المرات البيبان ديال ديورنا كيتسدو، ويلا عندك طوموبيل ما تلقاش في تصطاصيونيها"، يقول سعيد، أحد سكان حي الانبعاث، وهو يشير إلى زقاق متفرع عن شارع ابن الهيثم أصبح شبه مغلق بعربات البضائع.

وإذا كانت أرصفة الشارع الرئيسي في حي الانبعاث شبه مغلقة بالبضائع وعربات المأكولات، فإن جزءا كبيرا من قارعة الطريق أيضا صار شبه محتل، خاصة في المنطقة التي يوجد بها أصحاب عربات بيع الفواكه، حيث يحتلون نصف الطريق، ويتركون نصفه فقط لتحرّك السيارات، مما يؤدي إلى فوضى في حركة المرور.

وعلاقة بحركة السير، ما زالت الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة بـ"التريبورتور"، هي وسيلة النقل التي يستعملها كثير من سكان حي الانبعاث بسلا خلال تنقلاتهم داخل الحي، رغم المخاطر التي تشكلها هذه الدراجات على حياتهم.

ويظهر أن التصريح الذي أدلى به وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عبد القادر اعمارة، في البرلمان مطلع شهر دجنبر الماضي، حين قال إن وزارته ستمنع نقل الأشخاص على متن "التريبورتورات"، لم تصل إلى آذان أصحاب هذه الدراجات، إذ ما زالوا يشتغلون بوتيرة عادية، وما زالت دراجاتهم تضمّ كراسي لنقل الأشخاص، رغم أنها أحدثت في الأصل لنقل البضائع.

وتخترق شوارعَ حي الانبعاث، وخاصة حي ابن الهيثم، مجموعة كبيرة من الدراجات ثلاثية العجلات، ويحدث أصحابها فوضى كبيرة وسط الشارع، بسبب توقفهم بشكل مفاجئ أو بسبب تجاوز العربات أو عدم احترام إشارات المرور.

وفي غمرة الفوضى التي يغرق فيها حي الانبعاث الشعبي بمدينة سلا، ثمّة مفارقة غريبة تعكس البوْن الشاسع بين الواقع وشعارات المسؤولين، تتجسّد في شعار "سَلا نور"، المطبوع أسفل أعمدة مصابيح الكهرباء، وبالقرب منها أكوام من الأزبال لم يوفّر المجلس الجماعي حتى صندوق قمامة لاحتوائها وتنقية الشارع من تلوثها ومن منظرها المقزز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - mann الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:09
المسؤولون تشجعهم الدولة على السرقة و الشعب يعيش في تخلف عميق : بالله عليكم تأملوا الحكم الصادر الأمس في حق أنس العلمي المدير العام السابق ل “CDG” و غنام المدير العام السابق ل “CGI” بجناية “اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”التزوير في محررات رسمية واستعمالها” وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت..
سنة سجن و 5000درهم غرامة !!!!
شوفوا التهم مع الحكم ! غي لمابغاش يسرق
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26
2 - مغربي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:16
استغرب لوجود احياء على بعد مئات الامتار من قصر الملك،تفتقر للنضام و الامن مما يدفع للتجاوزات.باعة متجولون ازبال في كل مكان انعدام للامن و قلة وجود دوريات امنية،ظاهرة اخرى هي الكرارص تجرها بغال و حمير في منظر مقزز. حتى حي السلام و حي السلام الاضافي اصبحا بدون امن...ازبال و باعة مخدرات في كل مكان!!!
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10
3 - البرنوصي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:20
لقد رجعت حليمة الى عادتها القديمة بعدما حرر ملك العمومي من طرف العامل السابق لعمالات مقاطعة سيدي البرنوصي السيد حبوه الذي كان يعمل بجدية والكل كان يحترم قرارته الصاءبية منع جميع النقط السوداء منهم الباعة المتجولين والان رجع كل شيء سوق الظلمة حدث و لا حرج وكدلك بعد العصر حي امال امام اعين سلطات و ق .م ولكن مقاطعة 46 بدون قائد يعني ان الامور رجعت اكثر من الاول لهدا نطلب من السيد العامل ان يتحقق ويخرج الى الاحياء شكرا .
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8
4 - حسن النتيفي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:24
سلا نمودج مصغر لما يقع في كل الاحياء الشعبية انها الفوضى وسكوت المسؤولين امام الموضعية المزرية يزيد من استفحلها وتفاقمها. و لا حياة لمن تنادي
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6
5 - مواطن2 الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:26
شوارع المغرب كله اصبحت سوقا للفراشة...والكل يستفيد ...المقاهي تستفيد. التجار يستفيدون...الحرفيون يستفيدون...الميكانيكيون يستفيدون...الكل يستفيد. السؤال ما هي الاسباب ؟ والاسباب في حد ذاتها تختلف من حرفة الى اخرى. فباستثناء الفراشة الذين يبيعون سلعا بسيطة ارباحها بسيطة لا يمكن مقارنتهم بباقي الحرف التي يجني اصحابها من الملك العمومي الملايين.من هذا المنطلق على من يهمهم الامر ان يبدأوا بمحاربة اصحاب الملايين ..وبذلك تسهل محاربة الفراشة البسطاء .وبدون ذلك ستبقى دار لقمان على حالها.ومن المؤسف ان يحارب الفراشة البسطاء ويترك اصحاب الملايين.
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6 - مقاطعة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:29
يجب التوقف عن الشراء من عند الفراشة والكرارس لتحرير الطرق والطرطوار من الاستعمار.يجب تنظيم حملة على الانترنت وفي الشارع لتنبيه المواطنات والمواطنين على اهمية مقاطعة المحتلين حتى يرحلو
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6
7 - %%%% الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:34
salé est comme ca et les autorités ne font rien contre ca salé est la seule ville est c normale je ne sais pas pourquoi .libérer nos trottoir nos rues et nos quartiers on étouffe .reveillez vous
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8 - Said le Marocain الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:36
هذا السرطان يجب أن يستأصل نهائيا من أحيائنا لأن الباعة المتجولون يحرموننا من حقنا المطلق في أزقتنا وشوارعنا وحرية التجوال ناهيك عن تصرفاتهم المخلة للحياء أرجو من جريدتكم أن تأتي إلى حي المسيرة بمراكش حتى تقف على المنكر والفوضى بكل المعاني سيما في المساء فالطريق مقطوع بالمرة والفوضى العارمة تذكرنا بزمن السيبة ولا سلطة ولا أمن ولا أحد ينهي هذا المنكر و الظلم وكأن قائد المنطقة يعيش في المريخ !!!
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9 - RESIDENCES DORTOIRS الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:41
هذا يعطي للمسؤولين و السلطات تبرير قوي عند موافقتها و اعطاءها الضوء الأخضر للمنعشين العقاريين و مافيا العقار لاقامة العديد من المشاريع السكنية دون شوارع حقيقية و أزقة معقولة الاتساع و أرصفة و ساحات و لا حدائق لا مدارس و لا مستوصفات و لا مكتبات و لا ملاعب و لا شيء تماما ... فقط بناء دور سكنية على شكل غرف نوم فقط ...
RESIDENCES DORTOIRS
نعس و خرج تبرم تدبر على راسك خارج حي سكنك حتى لا تزعج النائمين ..
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10 - الباجي قايد اوعلي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:43
ما بقاش عندنا شيئ اسمه المدينة...حتى المدن العثيقة كانت اكثر دقة و تنظيما...مدن المغرب اليوم كلها فوضى و تسيب و انعدام التنظيم لدرجة لم تعد تصلح لاي شيئ...لا سيما حركة المرور حيث الازقة و الشوارع و حتى الطرق الوطنية التي تخترق بعض المدن او القرى محتلة من طرف الفراشة و الباعة المتجولين و اصحاب لكراريس الكثيرة...اشنو هذ الويل و ياك لاباس...لابد من التنظيم و النظام و الضبط و كل له حدود و ضوابط...حتى التعمير الناس تحتل الرصيف و امام المنازل و تسيج الطرق و الازقة و هذا لا يجوز و الا فستنعدم الحياة و التساكن و التعايش...
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11 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:43
في الدار البيضاء تغلق شوارع وازقة بأكملها بهؤلاء الباعة يشيدون فوق إسفلتها دكاكين قارة.. مَنْ مـن سكان العاصمة الاقتصادية يعرف شارع جمال الذرة وأين يتواجد؟؟
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12 - عبد الله الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:49
....العجب ان نفس الشارع تابع مقاطعة العيايدة منظم ولا توجد به فوضى، حلما ندخل النفوذ الترابي للنفس الشارع مقاطعة تابريكت، حتى تبدأ الفوضى بكل تجلياتها.
سؤال: نفس الشارع نصفه منظم ونصفه الآخر فيه الفوضى بمعنى الكلمة، ما السر في ذلك؟؟؟!
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13 - مرور الكرام. الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:51
إنها قضية عقليات فقط ، سواء تعلق الأمر بعارضي السلع أو بزبائنهم المحتملين .
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14 - aziz الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:56
بين الإشهار و الواقع فرق شاسع في كل شيء
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15 - ماجد واويزغت الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:04
حتى شارع واد الرمان نفس المشكل
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16 - مخزني الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:10
المسؤولية الأولى تقع على القائد و أزلامه الذين لا هم لهم سوى الإتاوات التي يجمعونها من محتلي الملك العام. ماعندهم مايديرو بالنظام، حيت الفوضى تتعني الرشوة. وهداك الشي لي باغيين المسؤولين ديالنا. فحي سيدي موسى بسلا كاين سوق نمودجي ولاكين ناس تيبيعو فالشارع بعلم السلطات لدايرة عين ميكة حيت النظام بالنسبة لمقدم و لمخازنية تيعني الشوماج و الميزيرية.
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