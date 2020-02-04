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كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل بعض السحب خلال الليل والصباح، الكثيفة نوعا ما، بالواجهة المتوسطية ومحليا بالسواحل الشمالية مصحوبة بضباب، فيما ستكون الاجواء مستقرة ومشمسة فوق كافة أرجاء المملكة.
وستهب الرياح قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ضعيفة وجنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و10 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالوسط وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 15 و21 درجة بالأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و27 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وما بين 27 و32 درجة بداخل مناطق كل من عبدة والشياظمة ومنطقة سوس وشمال الإقليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و36 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل الأخرى