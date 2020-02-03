الداخلة تشهد انطلاقة فعاليات ملتقى الطالب الدولي

هسبريس من الداخلة

تحتضن مدينة الداخلة المحطة الأولى من فعاليات الدورة الـ13 من ملتقى الطالب الدولي، التي تنظمها مجموعة الطالب المغربي، بالقاعة المغطاة الجهوية، يومي الإثنين والثلاثاء، برسم سنة 2020.

وأشرف على افتتاح الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، صباح اليوم الإثنين، لامين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، مرفوقا بمنتخبي الجهة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، إلى جانب الفاعلين بالقطاع التربوي.

ويهدف الملتقى، المنظم بشراكة مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، ووكالة الجنوب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى توفير المعلومات والمعطيات العلمية لتوجيه سليم لطلاب الأقاليم الجنوبية، من خلال اجتماعات مباشرة مع المهنيين وذوي الاختصاص من التعليم العالي والتكوين المهني.

وحسب القائمين على إنجاح الملتقى الوطني، المنظم بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، فإنه سيمكن طلاب الجهة الجنوبية من الاطلاع على مختلف المسالك والتخصصات التي يمكنهم متابعتها خلال مسارهم العلمي في الجامعات المغربية، وكذا بالمعاهد والمدارس العمومية والخاصة، التي توفر لهم تكوينات في مختلف المجالات والتخصصات.

كما يشكل الملتقى فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة، واكتشاف فرص الشراكة والتعاون بين المهنيين في قطاعات التكوين والإدماج المهني للشباب بهذه الجهة.

ويضم الملتقى، الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين، أروقة تمثل مجموعة من القطاعات الوزارية، والمكاتب الوطنية وأكاديميات التربية والتكوين، والجامعات، ومدارس المهندسين، ومدارس تكوين الأطر، بالإضافة إلى مدارس عليا ومهنية بالقطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والدولي.