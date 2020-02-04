حملة جهوية لطب العيون تنطلق من مدينة الصويرة

إبراهيم مغراوي

من المرتقب أن يستفيد أزيد من 220 مريضا من إقليم الصويرة من الحملة الجهوية "أمل لطب العيون" التي انطلقت مستهل الأسبوع الجاري في "مدينة الرياح".

وتأتي هذه المبادرة التي تنظم تحت إشراف طاقم طبي يتكون من 13 طبيبا وممرضا وتقنيا، على مدى ستة أيام، في سياق تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة مراكش آسفي والمستشفى الجامعي بمراكش.

وبهذه المناسبة، قال علي بن عبد الرزاق، نائب رئيس الجهة مكلف بالقطاع الصحي مشرف على برنامج عملية "أمل لطب العيون"، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الحملة التي ستمتد إلى شهر نونبر المقبل، وخصصت لها جهة مراكش آسفي غلافا ماليا يقدر بحوالي ثلاثة ملايين درهم، ستشمل كل أقاليم الجهة".

وأضاف أن "هذه المبادرة الإنسانية ستعرف جلسات للمعالجة وعمليات جراحية لأزيد من ألفي مستفيد، كما ستشمل تشخيص وجراحة المياه البيضاء (الجلالة CATARACTE)، وتشخيص مرض المياه الزرقاء (GLAUCOME)، ومشاكل البصر عند الأطفال، وعجز العين والحول، ومرض شبكة العين عند مرضى السكري".

وتندرج هذه العملية ضمن جهود مجلس جهة مراكش آسفي لتعزيز وتثمين العرض الصحي بالجهة، لاسيما بعد تفعيل مشاريع التطبيب عن بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الصحي بجهة مراكش آسفي تعزز بإحداث مستشفيين جديدين بكل من المدينة الحمراء وعاصمة عبدة، كما تم توسيع شبكة مراكز تصفية الدم بأقاليم الجهة، بفضل شراكة تعاون بين المجلس الجهوي ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية.