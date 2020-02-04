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كُتّاب وآراء
"فيتاليس" تتراجع عن زيادة تعريفة "نقل الطلبة"
تراجعت شركة النقل الحضري "فيتاليس" عن قرارها السابق القاضي بالزيادة في التسعيرة الخاصة بتنقل الطلبة، مبررة ذلك بمباحثات جارية مع جماعة تطوان حول الموضوع.
وأعلنت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان وضواحيها أنها "قررت إرجاء تطبيق الزيادة القانونية والتعاقدية في تعريفة الاشتراك الشهري، والعمل بالتعريفة السابقة"، مؤكدة أنه سوف يتم العمل على إعادة الفارق إلى أصحاب البطائق التي طالتها الزيادة، التي وصفتها بالقانونية، بعد تقدمهم إلى شباك الانخراط.
وكانت الشبيبة الاتحادية بتطوان قد استنكرت بشدة، في بلاغ توصلت به هسبريس، قرار شركة النقل الحضري "فيتاليس" رفع التسعيرة الخاصة بتنقل الطلبة، معتبرة إياه "ضربا في المكتسبات التي حققتها الجماهير الطلابية من خلال نضالاتها، وأدت ثمنها بواسطة الاعتداء والاعتقالات".
واستغرب البلاغ "صمت لجنة التتبع عن التجاوزات الخطيرة التي يعرفها قطاع النقل، من عدم احترام دفتر التحملات في جودة النقل وتوفير العدد الكافي من الحافلات والولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، وطالب بـ"فك العقدة مع هذه الشركة التي ارتبط اسمها بعدد من المشاكل، وحوادث السير، وضعف جودة الخدمات"، وتوعد "بخوض كل الأشكال النضالية إلى غاية العدول عن قرار الزيادة في تسعيرة النقل لفائدة الطلبة".