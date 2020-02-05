منع صيد أصناف بحرية بسواحل مرتيل وجهة سوس

هسبريس من الرباط

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قراراً جديداً، يقضي بمنع صيد عدد من الأصناف البحرية في بعض المناطق من المحيط الأطلسي وبالبحر الأبيض المتوسط.

ويتعلق القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يومه الأربعاء بنشره في الجريدة الرسمية للمملكة، بمنع صيد الثدييات البحرية والرخويات والأصناف العميقة والسطحية وكذلك الصدفيات والقشريات لمدة خمس سنوات في عرض مارتيل وأكادير.

وجاء هذا القرار الجديد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وبعد استشارة غرف الصيد البحري.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أصدرت، في وقت سابق، قرارا مماثلا يقضي بمنع صيد الثدييات والسلاحف البحرية في المياه البحرية المغربية، خلال العشر سنوات المقبلة.