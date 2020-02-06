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كُتّاب وآراء
السلطة تتجند لتحرير الملك العمومي بجماعة تغدوين
للأسبوع الثاني على التوالي تواصل السلطة المحلية بجماعة تغدوين، التابعة لدائرة توامة بإقليم الحوز، حملاتها التي تروم تحرير الملك العمومي بهذا المنتجع السياحي الجبلي.
وقد استعانت السلطة بجرافات لهدم كل ما بني دون وجه حق في الشارع الرئيسي لهذه الجماعة القروية، والذي يعتبر مركزا تجاريا يعاني من اختناق مروري.
الطريق المؤدية إلى السوق الأسبوعي وفضاء "وادي الزات" و"العوينة"، وهي الأماكن التي يقصدها زوار المنطقة من مغاربة وأجانب، هي الأخرى عرفت تدخل هذه الجرافة.
وتميز هذا التدخل بتعاون كل من أعوان السلطة وأعضاء من المجلس الجماعي من أجل تحرير الملك العمومي، عبر فتح حوار مع التجار والحرفيين لدفعهم إلى احترام الأمتار القانونية، وسحب تجهيزاتهم وكراسي وطاولات المقاهي ولوحاتها الإشهارية.
وتسعى هذه المبادرة إلى تخليص الجماعة من الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المنتجع السياحي الذي يشكل وجهة سياحية، ويتخذ كنقطة انطلاق نحو جبال "يكور"، التي تضم نقوشا تاريخية، أو منابع وادي الزات، أو جبال أوكايمدين وستي فاظمة، مرورا بمسالك جبلية خلابة.
وتأتي هذه الحملات تنفيذا لتعليمات عامل إقليم الحوز، وبتنسيق مع المجلس الجماعي لتغدوين، من أجل الحد من التجاوزات التي تؤدي إلى استغلال أمتار من الملك العام دون وجه حق.
يذكر أن هذه الحملة ستستمر إلى غاية الأسبوع المقبل، من أجل وضع حد لهذا السلوك الذي يقف وراء الاختناق المروري بمجال جبلي تقصده شاحنات نقل السلع، وسيارات الأجرة والنقل المزدوج والمركبات العائلية.