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كُتّاب وآراء
افتتاح منصة للشباب وتوزيع معدات رياضية بوزان
ترأس المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الذي خصص لإعداد البرنامج متعدد السنوات 2020 -2023 (PPDH) ، بناء على الحاجيات المعبر عنها من خلال اللجان المحلية، واستنادا إلى معطيات التشخيص التشاركي، الذي يعبر عن حاجيات الساكنة في إطار المرحلة الثالثة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وتطرق الاجتماع إلى المشاريع المقترحة خلال الفترة الممتدة بين 2020-2023، وتمت الموافقة على برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والذي تضمن 9 مشاريع همت مختلف الجماعات الترابية بالإقليم بكلفة إجمالية تقدر بـ19.310000 درهم.
كما تمت المصادقة على 33 مشروعا بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، بتكلفة إجمالية بلغت 21.108000 درهم في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و47 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بمبلغ مالي وصل 47453552 درهما.
في سياق متصل أشرفت السلطة الإقليمية والوفد المرافق على توزيع 14 سيارة للنقل المدرسي لفائدة 14 جماعة ترابية، تم اقتناؤها من طرف مجلس جهة تطوان الحسيمة. كما وزعت بالمناسبة معدات وتجهيزات رياضية على 36 جمعية الرياضية بالإقليم، بغلاف مالي فاق 850000 درهم.
كما أشرف عامل إقليم وزان على افتتاح منصة للشباب بحي النهضة، كفضاء لاستقبال الشباب حاملي المشاريع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.