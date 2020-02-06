بطولة مدرسية تشجّع الشطرنج في سيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

أشرف حسن ساجيد، رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي سليمان، على إعطاء انطلاقة البطولة الإقليمية المدرسية لرياضة الشطرنج، التي احتضنتها مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم، بمشاركة 14 مؤسسة ابتدائية قروية وحضرية.

البطولة المنظمة من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بشراكة مع الجمعية الأكاديمية للرياضات الذهنية والبدنية وجمعية تنمية التعاون المدرسي والفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والتي ترأس أطوار تحكيمها الحكم الوطني خليد بشام، عرفت مشاركة أكثر من 60 تلميذا وتلميذة من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم في سياق التأهل إلى البطولة المدرسية الجهوية للشطرنج، واكتشاف بعض المواهب الجديدة على مستوى هذه الرياضة بالمدينة.

وفي نتائج البطولة، عادت المرتبة الأولى في فئة الذكور للتلميذ عبد الرحمان جلال من مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم، وكانت المرتبة الثانية من نصيب التلميذ محمد داوود بوقشلة من مؤسسة ابن النفيس، فيما عادت المرتبة الثالثة للتلميذ محمد الأكحل من مدرسة عبد الله الشفشاوني.

وعلى مستوى الإناث، تم تتويج التلميذة صابرين هدي من مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم بالمرتبة الأولى، فيما عادت الرتبتان الثانية والثالثة للتلميذتين سحر الرهوني وسارة الرهوني على التوالي من مؤسسة الحسنية.

وفي ختام هذه البطولة، تم توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة، إضافة إلى تسليم كأس البطولة على صعيد الفرق لمدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم.