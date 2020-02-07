جمعويون يطالبون بتشييد مستوصف صحي بسلوان

عبد الكريم هرواش من الناظور

طالبت ساكنة الجماعة الحضرية سلوان، إقليم الناظور، بضرورة توفير مستوصف محلّي لتقديم الخدمات الطبية المستعجلة للمواطنين، نظرا لعجز المركز الصحي الوحيد المتواجد في تراب الجماعة عن تغطية الحالات المستعجلة بسبب النقص الحاد في التجهيزات والأطر الطبية وإغلاق أبوابه في أوقات باكرة.

وقال ياسين مرشوح، فاعل جمعوي: "يعيش قطاع الصحة بجماعة سلوان أزمة كارثية، ويتخبط في جملة من المشاكل، نتيجة لغياب الأطر الطبية والممرضين والمعاملة الحسنة، وكذا غياب التجهيزات الضرورية داخل المركز الذي يرزح تحت ظروف الإهمال والعشوائية في التدبير، وتدني الخدمات الطبية".

وتحدث ياسين عن معاناة من يضطرّ إلى قطع مسافات طويلة وتكبد عناء الطريق للاستفادة من الخدمات الطبية في مستشفيات مدينة الناظور، وقال: "كما يعلم الجميع، فهذا المستوصف يعرف إقبالا كبيرا من سلوان وما جاورها، والكثافة السكانية في سلوان تتزايد مع العمران الجديد، وقد صلت الآن إلى أكثر من 30 ألف نسمة، ورغم هذا التطور الديمغرافي، إلا أن الساكنة محرومة من قطاع الصحة، وما يعمق معاناتها افتقاد المركز إلى أبسط التجهيزات، إضافة إلى إغلاق أبوابه قبل العصر، ما يجعل الساكنة خارج إطار الاستفادة من كافة أشكال الخدمات الطبية، خاصة في الحالات الاستعجالية."

وختم مرشوح تصريحه قائلا: "يصبح هذا المطلب مشروعا وضروريا بالنظر إلى هذه الظروف كلها إضافة إلى الميزانية الضخمة لجماعة سلوان العاجزة عن بناء مستوصف يستجيب لمطالب الساكنة وتلطعاتها، أو تطوير المركز الصحي الوحيد وتجويد خدماته ومد ساعات اشتغاله."

وأشار عصام بروم، أمين المال في جمعية النهضة للتنمية والتبادل الثقافي، إلى أن "ساكنة مدينة سلوان والنواحي تعيش الحرمان من أبسط حقوق التطبيب والعلاج داخل المركز الصحي الوحيد المتواجد وسط المدينة الذي أصبحَ عاجزًا عن استقبال المرضى بسبب قلة الأطر الطبية، وضيق مساحته، واشتغاله لأوقات محدودة."

وتابع المتحدث قائلا: "إنه لمن العيب والعار أن نعيش في القرن الواحد والعشرين، وفي جماعة تضمّ حيّا صناعيا وآخر جامعيا، ومع ذلك ينعدم فيها مستوصف صحي لتمكين الساكنة من حقها في التطبيب الذي يضمنه الدستور وجميع المواثيق الدولية".

وحمّل عصام بروم مسؤولية ذلك لـ"كل الجهات الوصية على تدبير جماعة سلوان"، مطالبًا بـ"إيجاد حلول عاجلة، وذلك بالتفكير في بناء مستوصف يوفر كافة الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين".

وحاولت هسبريس في اتصال هاتفي بعلي شيخي، النائب الأول لرئيس جماعة سلوان، أخذ تصريحه حول الموضوع، غير أنه رفض.