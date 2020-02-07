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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 07 فبراير 2020 - 06:15

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية، وذلك خلال الليل والصباح. كما ستنخفض درجات الحرارة خلال النهار فوق المناطق الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ أيضا تشكل بعض السحب المنخفضة وكتل من الضباب خلال الصباح والليل على السواحل الوسطى والشمالية، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق كل من منطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط. أما بباقي جهات المملكة، فسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي ضعيفة بالجنوب-الشرقي للمملكة، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، وما بين 07 و13 درجة بشمال ووسط المملكة وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية، وكذا بشمال ووسط المملكة، وما بين 22 و28 درجة بمنطقة سوس وبالجنوب- الشرقي، وستكون ما بين 26 و35 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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