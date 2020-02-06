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وزير الصحة ينهي مهام مدير المركز الجهوي بأكادير
الخميس 06 فبراير 2020 - 15:28
أعفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الدكتور عبد العزيز الريماني، مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لتسند المهمة بصفة مؤقتة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة أكادير إداوتنان سعيد بوجلابة.
وسيجمع الدكتور سعيد بوجلابة بين مهام المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومهام إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالنيابة، في انتظار تعيين مسؤول آخر تعهد إليه مهمة تدبير الشأن الصحي بحاضرة أكادير في قادم الأيام.