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كُتّاب وآراء
"البام" ينافس على رئاسة مجلس جماعة المضيق
زكى حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المستشار إدريس لزعار للترشح باسم "الجرار" لرئاسة مجلس جماعة المضيق، عقب إعلان عمالة المضيق الفنيدق رسميا فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الجماعة ذاتها.
ويأتي إعلان شغور المنصب الرئاسي بعدما تقدم محمد المرابط السوسي، البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، باستقالته من مهامه رئيسا لمجلس هذه الجماعة، مرجعا هذا القرار إلى أسباب شخصية وأخرى متعلقة بحالته الصحية.
وتعيش جماعة المضيق هذه الأيام على وقع صفيح ساخن، إذ بدأ التسابق نحو كرسي رئاسة مجلس الجماعة الترابية بين الفريق المشكل للأغلبية وفريق المعارضة لإعادة انتخاب رئيس جديد يسهر على تدبير الشأن المحلي لما تبقى من الولاية الانتدابية.
جدير بالذكر أن عمالة المضيق الفنيدق فتحت باب الترشح لمنصب رئيس جماعة المضيق من سادس إلى غاية عاشر فبراير الجاري.