جزارون ينددون بإغلاق سوق أسبوعي بدار بوعزة

هسبريس- عبد الاله شبل

في الوقت الذي كان فيه أعضاء المجلس الجماعي لدار بوعزة بالدار البيضاء يناقشون جدول أعمال دورة فبراير العادية، كانت بوابة الجماعة تشهد احتجاجات وهتافات ضد المجلس من طرف مواطنين ومهنيين.

فقد انتفض الجزارون في وجه المسؤولين، ظهر الخميس أمام مقر الجماعة، احتجاجا على إغلاق السلطات بعمالة النواصر سوق "أربعاء أولاد جرّار" بدار بوعزة، وللمطالبة بضرورة تدخل المنتخبين لرد الاعتبار لهم ووضع حد للمعاناة التي يعيشونها منذ أسابيع.

وردد الجزارون خلال وقفتهم مجموعة من الشعارات المنددة بقرار الإغلاق، من قبيل "لا للإغلاق والتشريد، نعم للعصرنة"، "لا لمحو السوق الأسبوعي، نعم للتأهيل"، محملين المجلس الجماعي مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم، خصوصا أن مجزرة السوق الأسبوعي كانت مصدر عيش للعديد منهم ومعهم العديد من العمال.

وشدد الغاضبون من قرار إغلاق مجزرة السوق الأسبوعي على رفضهم قرار إقبار هذا "الموروث الثقافي"، مطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين بالمجالس المنتخبة عن عدم تأهيل هذه المذابح الشعبية وتركهم عرضة للضياع والتشرد.

ويأتي احتجاج الجزارين هذا عقب إقدام سلطات إقليم النواصر بجهة الدار البيضاء على إغلاق مجزرتين بكل من سوق "أربعاء أولاد جرّار" بدار بوعزة و"سوق بوسكورة"، بعدما كانت قد منحتهم مهلة لوقف الذبيحة فيهما واستبدالهما بمجزرة الدار البيضاء.

ويرفض عدد من الجزارين هذا القرار، ويخوضون باستمرار احتجاجات ضد السلطات المحلية والمجلس الجماعي لدار بوعزة، على اعتبار أن الإغلاق سيرفع مصاريف الذبح والتنقل، وسينعكس ذلك بالتالي على أثمان اللحوم.

وكان أحمد الطاهر، الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة الدار البيضاء سطات، اعتبر أن قرار سلطات النواصر من شأنه أن يعمق الأزمة في العاصمة الاقتصادية، وقال: "لم نجد حلا بعد لمجازر تيط مليل ومديونة، فإذا بِنَا نتفاجأ بهذا القرار الذي ينطبق عليه المثل الشعبي: ما قدو فيل زادوه فيلة".

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح سابق، أن السلطات "لم تستوعب أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على هذا الموروث الثقافي المتمثل في مجازر الأسواق"، مشيرا إلى أن "الحل أمامها يتمثل في إصلاح المجازر بهذه الأسواق، وليس إغلاقها".