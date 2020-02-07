مربوط بالسلاسل يدفع حقوقيين إلى التدخل بتارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

قبل مغادرة سكناه في منطقة "البعارير"، ضواحي إقليم تارودانت، صوب مقر عمله، يعمد شخص من هذه المنطقة كل صباح إلى إخراج شقيق له يُعاني إعاقة سمعية وذهنية إلى خارج البيت، ويقوم بتكبيله بواسطة سلسلة حديدية، ويظل هناك في الحر والبرد إلى غاية عودة أخيه مساء ليُعيده إلى داخل المنزل.

عن هذه الحالة الإنسانية، أورد بوبكر بن سيهمو، المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسوس ماسة، في تصريح لهسبريس، أن فرع مركزه الحقوقي تلقّى طلب تدخّل من طرف جمعيات محلية على إثر وقوفها على حالة هذا الشخص، وقال: "انتقلنا إلى عين المكان من أجل المعاينة وتفعيل التدخلات اللازمة، كما اتصل بنا أخ الشخص طالبا يد المساعدة".

وأضاف أن "هذا الشخص يقوم بتكبيل أخيه كل يوم بسبب خوفه من إيذاء أبنائه الصغار، وخوفا من هروبه بعيدا عن البيت، ويُصبح بالتالي مفقودا، وقد سبق له أن قصد العديد من المؤسسات الاجتماعية والاستشفائية التي لم تستطع التكفل بهذه الحالة، وذلك حسب ما صرح لنا به أثناء زيارتنا له".

وتابع الفاعل الحقوقي قائلا: "بحسب تصريحات هذا الشخص، فالنية الإجرامية تغيب في هذه النازلة، وإقدامه على ربط شقيقه بسلسلة يأتي خوفا من فقدانه وإيذاء الغير"، موردا: "لقد ربطنا الاتصال بالسلطات المحلية والإقليمية التي أجرت تدخلات عاجلة، تكمن أساسا في نقل الشخص المريض إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي من أجل إخضاعه للفحوصات الضرورية".

وحمل بوبكر بن سيهمو المسؤولية لـ"كل مؤسسات الدولة التي قصدها شقيق هذا الشخص ولم تُقدم له الرعاية اللازمة، لاسيما وأنه يُعاني أعراض إعاقة ذهنية وسمعية، كان الأجدر أن يحظى بسببها بالرعاية والعناية اللازمتيْن، ومن المؤكّد أن السلطات المختصة ستفتح تحقيقا في هذه الواقعة".