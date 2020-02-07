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كُتّاب وآراء
حملة للتبرع بالدم تنطلق برحاب "القاضي عياض"
أعطيت الانطلاقة بمراكش، الخميس، للدورة السادسة لحملة التبرع بالدم التي تنظمها جامعة القاضي عياض بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم.
وشارك في هذه المبادرة التي نظمت اليوم بمقر جامعة القاضي عياض، وستستمر طيلة السنة الدراسية الحالية في مختلف مؤسسات الجامعة، رئيس الجامعة وأعضاء مجلس إدارتها، وأساتذة، وموظفون برئاسة الجامعة، وبعض الطلبة والطالبات.
وتأتي حملة التبرع بالدم وعيا من جامعة القاضي عياض بأهمية المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين، والتزاما منها "بترسيخ قيم المواطنة والتضامن في وسط مكوناتها، واضطلاعا بالمسؤولية الاجتماعية للجامعة التي تجعلها في خدمة بيئتها ومعنية بقضاياها"، على حد مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.
يذكر أن حملة التبرع بالدم التي نظمتها الجامعة ذاتها سنة 2014 شارك فيها حوالي 4000 متبرع.