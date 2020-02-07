24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير: "الأوفشورينغ" رافعة لتنمية الاقتصاد المغربي (5.00)

  2. الملك يدعم "التسريع الصناعي" بتدشين "مدينة الابتكار" بأكادير (5.00)

  3. مدن المهن والكفاءات ترى النور .. والبداية من "سوس - ماسة" (5.00)

  4. هل يعمّق احتفاظ الأحزاب بأموال الدعم ظاهرة العزوف الانتخابي؟ (5.00)

  5. افتتاح معرض الكتاب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حملة للتبرع بالدم تنطلق برحاب "القاضي عياض"

حملة للتبرع بالدم تنطلق برحاب "القاضي عياض"

حملة للتبرع بالدم تنطلق برحاب "القاضي عياض"
إبراهيم مغراوي
الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:35

أعطيت الانطلاقة بمراكش، الخميس، للدورة السادسة لحملة التبرع بالدم التي تنظمها جامعة القاضي عياض بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم.

وشارك في هذه المبادرة التي نظمت اليوم بمقر جامعة القاضي عياض، وستستمر طيلة السنة الدراسية الحالية في مختلف مؤسسات الجامعة، رئيس الجامعة وأعضاء مجلس إدارتها، وأساتذة، وموظفون برئاسة الجامعة، وبعض الطلبة والطالبات.

وتأتي حملة التبرع بالدم وعيا من جامعة القاضي عياض بأهمية المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين، والتزاما منها "بترسيخ قيم المواطنة والتضامن في وسط مكوناتها، واضطلاعا بالمسؤولية الاجتماعية للجامعة التي تجعلها في خدمة بيئتها ومعنية بقضاياها"، على حد مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.

يذكر أن حملة التبرع بالدم التي نظمتها الجامعة ذاتها سنة 2014 شارك فيها حوالي 4000 متبرع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.