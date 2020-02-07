مجلس جماعة الداخلة يستقطب خبرات وطنية ودولية

هسبريس من الداخلة

عقد المجلس الجماعي للداخلة، مساء أمس الخميس، دورته العادية لشهر فبراير 2020، برئاسة إبراهيم عيا، النائب الأول لرئيس المجلس، وبحضور ممثل السلطة المحلية ممثلا بباشا المدينة البشير مشنان، وأغلبية أعضاء المجلس المنتخب، وممثلي المصالح الخارجية التي استدعاها المجلس.

الاجتماع استهل بكلمة ترحيبية لرئيس الجلسة، الذي قدم عرضا مستفيضا تضمن عمل المجلس بين دورتيه الأخيرتين، ومختلف الإنجازات والمشاريع والمشاركات التي قام بها المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين في أكتوبر 2019 وفبراير2020.

وبعد تدارس النقط الأربع المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، شرع المجلس في المصادقة عليها، بدءا باتفاقية الشراكة التي تجمعهم مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حول توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة الداخلة، أخذا بتوجيهات الملك محمد السادس بشأن النهوض بوضعية الأشخاص من ذوي الإعاقات والرامية إلى إدماجهم بالمجتمع.

ومن ضمن النقاط المصادقة عليها، مشروع اتفاقية شراكة بين بلدية الداخلة ونظيرتها مالقا الإسبانية، تتعلق بتبادل الخبرات والتجارب، وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، عبر تنزيل أمثل لمشاريع النموذج التنموي بالجهة وتدارس الفرص الممكنة للتعاون بين المجلسين المحلي والأوروبي.

كما صادق المجلس، أيضا، على مشروع اتفاقية شراكة مع الجماعة الترابية لمدينة الجديدة بغية المضي إلى أبعد مدى ممكن في استثمار التفاعل البناء للرفع من مستوى الشراكة في خدمة التنمية المستدامة.

وانكب المجلس، خلال اللقاء ذاته، على مناقشة ودراسة برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2019 لإنجاز مشاريع تنموية بالمدينة وكذا تجهيز المصالح الجماعية خدمة للصالح العام.

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم عيا، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للداخلة، أن "الدورة العادية لشهر فبراير 2019 مرت في أجواء جد ديمقراطية"، مشيرا إلى أنها "خلصت بالمصادقة على جميع النقاط المبرمجة ضمن جدول الأعمال؛ أبرزها الاتفاقية مع بلدية مالقا الإسبانية التي تروم النهوض بالقطاعات التنموية وتجويد الخدمات البيئية بمدينة الداخلة".

وأورد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بفضل ترشيد النفقات والموارد فقد ادخرت جماعة الداخلة ولأول مرة فائضا سنويا بلغ ما مجموعه 7 مليارات سنتيم"، لافتا إلى أن "المجلس سيوجه هذا المبلغ لتعزيز البنية التحتية لمدينة الداخلة واستكمال البرنامج الانتخابي، الذي تعدى نسبة 70 في المائة".

وفي حديثه عن النقطة الخاصة باتفاقية الشراكة التي تجمع المجلس مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، المتعلقة بتوفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة الداخلة، صرح عيا بأن "أعضاء المجلس أجمعوا على ضرورة احتضان الأشخاص من ذوي الإعاقة وإدماجهم في كل الحياة المجتمعية"، مشيدا في السياق ذاته بـ"الإجماع الذي عرفته هذه النقطة من كافة أعضاء المجلس".