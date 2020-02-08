خلافات حول نادي الفروسية تهز مجلس البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

شهدت دورة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، الخميس، صراعا حادا بين الأغلبية ممثلة في حزب العدالة والتنمية، والمعارضة في حزب الأصالة والمعاصرة، حول تدبير المركب الرياضي للفروسية المتواجد بتراب مقاطعة سيدي عثمان.

وفِي وقت دافع حزب العدالة والتنمية عن تفويت تدبير هذا المركب لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات"، وسحب تسييره من جمعية تضم شخصيات معروفة بالمدينة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة دافع عن ضرورة وجود إستراتيجية واضحة المعالم لتدبير هذا المرفق.

وامتنع مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة عن المصادقة على الاتفاقية بين المجلس والشركة، معتبرين أنهم ليسوا ضد استرجاع الممتلكات التابعة للمجلس الجماعي، لكنهم يطالبون بضرورة تقديم الشركة إستراتيجيتها لتدبير المركب وليس سحبه من جمعية بهذه الطريقة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن ضغوطات مورست من لدن شخصيات معروفة من أجل الإبقاء على تسيير المركب الرياضي للفروسية باسم الجمعية المشرفة عليه، بدل تفويته لشركة التنمية المحلية.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن التحركات التي سبقت انعقاد الدورة كانت تروم دفع المستشارين إلى تأجيل التصويت، غير أن المجلس رفض ذلك وقرر إدراج النقطة وصوت عليها وسط خلاف حول طريقة التدبير بين "البيجيدي" و"البام".

وعزت مصادر الجريدة لجوء المجلس إلى هذه الخطوة إلى كون بعض المنتخبين، وخصوصا المنتمون إلى العدالة والتنمية، وجدوا أنفسهم ممنوعين من الاستفادة من أنشطة الجمعية الخاصة بالفروسية.

وحسب الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها فستتكلف شركة التنمية المحلية، على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد، بالعمل على تدبير الحلبة والمطعم وقاعة الحفلات، وكذا الملاعب المجاورة للمركب.

وتهدف الاتفاقية، حسب مضامينها، إلى تأهيل الموارد البشرية لضمان حسن تسيير وتدبير المركب، إلى جانب تسيير الفضاء الرياضي وحلبة سباق الخيول، وكذا إبرام عقود الصيانة والخدمات المتعلقة بجميع المرافق.

وتلتزم الشركة وفق الاتفاقية بتدبير مرافق المركب وفق المواصفات والمعايير العصرية، وبرفع تقارير المجلس الإداري إلى مجلس الدار البيضاء، والإشراف والتتبع وتنسيق كل العمليات المتعلقة بالأنشطة المبرمجة بالمركب، إلى جانب العمل على ضمان مداخيل قارة.

وبخصوص الإجراءات المالية فإن الموارد الخاصة بالمركب تحدد في مداخيل استغلاله، وكذا واجبات انخراط المستفيدين من خدماته، ومداخيل الشراكات وعائدات العروض والتنشيط والإشهار؛ على أن يتم إجراء افتحاص سنوي لميزانيته من طرف مكتب مستقبل وفق المساطر المالية الجاري بها العمل، ويرفع إلى الأطراف المتعاقدة.