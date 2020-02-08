توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس ـ و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما ستكون السماء في غالب الأحيان غائمة فوق منطقة طنجة والريف الغربي غرب الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والسايس والسواحل المتواجدة شمال الدار البيضاء، مع احتمال نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة.

وسيلاحظ أيضا تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل وكتل من الضباب على السواحل والسهول الأطلسية وعلى الواجهة المتوسطية.

أما بباقي جهات المملكة، فسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي عموما.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، وما بين 07 و13 درجة بشمال ووسط المملكة وبالجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 12 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية، وكذا بشمال ووسط المملكة، وما بين 22 و28 درجة بمنطقة سوس وبالجنوب- الشرقي، وستكون ما بين 25 و35 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.