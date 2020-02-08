عامل الرحامنة يكرّم الفائزة بجائزة زايد للاستدامة

هسبريس من الدار البيضاء

استقبل عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، أُطر وتلاميذ إعدادية الأمل التأهيلية بجماعة سيدي بوبكر، التي فازت مؤخرا بجائزة زايد للاستدامة، بفضل مشروع لها حول تخزين مياه الأمطار.

وحظيت إدارة المؤسسة، رفقة التلميذة فاطمة الزهراء حمادي، وبحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الرحامنة، العربي المتوفرة، بتنويه من المسؤول الأول بالإقليم، داعيا الأطر التربوية والتلاميذ إلى بذل مزيد من المجهود لتطوير المشروع الذي تم اقتراحه.

وشدد عامل الإقليم، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تحفيز الإبداع لدى التلاميذ، والبحث عن أفكار خلاقة وجديدة، والعمل على البحث عن شركاء يعملون على توفير الآليات لتطوير البحث العلمي، مؤكدا استعداد مصالح العمالة لدعم كل التجارب المبدعة.

وعبرت التلميذة حمادي والأطر التربوية عن التنويه بهذا الاستقبال من طرف ممثل وزارة الداخلية، وكذا بالدعم الذي يقدمه للأسرة التربوية وللمجتمع المدني بإقليم الرحامنة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وتُوِّجت ثانوية الأمل الإعدادية بجماعة سيدي بوبكر، منتصف يناير الماضي، بجائزة زايد للاستدامة برسم سنة 2020، في صنف المدارس الثانوية العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفازت المؤسسة التعليمية المذكورة، عقب مشاركتها بمشروع من شأنه أن يسهم في تجاوز الإكراهات والصعوبات التي تعاني منها وعلى غرارها باقي المؤسسات في العالم القروي، خصوصا ندرة المياه.

ويروم المشروع، الذي تقدمت به ثانوية الأمل الإعدادية، وبلغت به مرحلة النهائي من ضمن العشرات من المدارس التعليمية العالمية التي شاركت في المنافسة على هذه الجائزة الدولية، تخزين مياه الأمطار بواسطة "مطفيات" وتصفية المياه المستعملة، عبر استغلال الألواح الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة.