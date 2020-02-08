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الرئيسية | جهات | انتقاد وزير الصحة عقب زيارة مركز صحي باشتوكة

انتقاد وزير الصحة عقب زيارة مركز صحي باشتوكة

انتقاد وزير الصحة عقب زيارة مركز صحي باشتوكة
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 08 فبراير 2020 - 09:40

إثر الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى المركز الصحي لآيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية رفضها تعليق شماعة ما يعيشه المركز الصحي "المنكوب" من "مشاكل واختلالات خطيرة على العاملين به، واعتبارهم الحائط القصير لتحميلهم مسؤولية ما تشهده المؤسسات الصحية من تخبط وضعف في البنيات الأساسية والأدوية وأدوات العمل والعشوائية في التسيير والتدبير وغياب الحكامة". كما رفضت اتهام الشغيلة الصحية بـ"التقصير في عملها".

وحمّل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية باشتوكة آيت باها، في بيان تتوفر عليه هسبريس، وزير الصحة ومندوبه بالإقليم والمدير الجهوي بسوس ماسة المسؤولية الكاملة "عن كلّ ما تم رصده في زيارة وزير الصحة الأخيرة للمركز الصحي آيت اعميرة، رغم أننا نبّهنا وحذّرنا في بياناتنا المتتالية منذ سنوات إلى ما يعيشه من مشاكل واختلالات خطيرة".

من جانبه، علّق البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، الحسين أزوكاغ، على زيارة وزير الصحة المفاجئة للمركز الصحي لآيت اعميرة، قائلا إن آيت الطالب "يتظاهر بالاستياء وعدم الرضا بعد هذه الزيارة، ويعرف مُسبقا الوضعية التي سيجده فيها، كأي مرفق صحي آخر بالإقليم". وأضاف أزوكاغ في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" أن وزير الصحة "يرفض استقبالنا كبرلمانيين لوضعه في صورة البنيات الصحية بهذه الرقعة وحجم الخصاص بها".

يُشار إلى أن وزير الصحة فاجأ مسؤولي القطاع بإقليم اشتوكة آيت باها بزيارة غير رسمية للمركز الصحي لآيت اعميرة، حيث كشفت مصادر هسبريس أن آيت الطالب وقف على "البنيات الصحية الأساسية المهترئة، وغياب أدنى شروط الاستفادة من الخدمات الصحية، والنقص الحاد في الأطر التمريضية والطبية لساكنة لا تقل عن 100 ألف نسمة".

وفي سياق متصل، وعلى إثر إنهاء مهام الدكتور عبد العزيز الريماني على رأس إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، اعتبرت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) أن وزير الصحة "انزلق في مستنقع القرارات الشعبوية الحكومية كسابقيه"، منددة بـ"تهميش واستهداف وتشويه أطر الصحة ومؤسساتها"، و"تنزيل أجندات حزبية خفية، أصبحت علنية، وإدخال وزارة الصحة في الصراعات السياسوية".

واستنكرت النقابة ذاتها، في بيان اطلعت عليه هسبريس، ما وصفته بـ"تسخير المفتشية العامة لوزارة الصحة لتصفية الحسابات الحزبية، ومباركة استعمالها في تصفية الحسابات النقابية، وتكريس الانتقائية بعدم إرسال لجان التفتيش للتحقيق في الاختلالات الخطيرة التي تعرفها عدد من المؤسسات الصحية العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور/ التضامن السبت 08 فبراير 2020 - 09:56
السلام عليكم
هاد النقابات هما السبب الأول في التسيب و عدم المحاسبة للموظفين و الأجراء، علاش لأنه عارف بأنه نهار يطيح غايتضامنو معاه و حتى واحد ماغدي يقيسو.
شوفو الأستاد ديال تارودانت، دار جنحة تقدر تكون جناية، و الأخرين متضامنين معاه باش ما تمشيش الهيبة ديال المدرسة!؟
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2 - ملاحظ السبت 08 فبراير 2020 - 10:04
على هاذ الحساب خصو حتى يعلمهم عاد يمشي العندهم باش يديرو الگازو الاصطناعي ويصبغو الحيوط المقشرين وماكييو الفرمليات ويسلفو الناموسيات ...... اوا الله يأخذ الحق
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3 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 08 فبراير 2020 - 10:26
المستشفيات الحكومية تعاني الإهمال والتهور في جميع أنحاء المملكة والسبب في ذالك حسب رأيي المتواضع يعود إلى الأطباء الدين يأتون إلى المستشفيات الحكومية من أجل تحقيق مكاسب مالية كبيرة فقط ومن لم يدفع يبقى في الانتظار إلى حين والسبب في ذالك التهاون ايظا يتجلا في عملهم بالمؤسسات الخاصة هذه المصحات التي تعمل بدون ضمانات وضوابط قانونية والمريض يعامل كبضاعة دون حسيب ولا رقيب
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4 - يوسف السبت 08 فبراير 2020 - 10:27
النقابات صارت طرفا في الفساد، وتدافع عن المفسدين، وخاصة اليسارية منها، حيث تتهم الوزير بالشعبوية فقط لأنه يحاسب الفاسدين ويعزلهم،كما أن الوزير اطلع على ضعف المردودية في ايت اعميرة، واكتشف الحقيقة بنفسه دون تدليس من أحد فوجد المستشفى كأسوء ما يكون، طبعا الموظفون لا يتحملون مسؤولية البناية المتهالكة والمرافق السيئة ولكن، من يأخذ الرشوة من المواطن؟ ومن يبيع دواء المستشفى في السوق السوداء؟ ومن يتغيب عن عمله بدون سبب وجيه؟ أنا أتحدث بصفة عامة وأقصد الفاسدين في قطاع الصحة وليس الشرفاء
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5 - شامة السبت 08 فبراير 2020 - 10:28
ماذا يمكن ان تقول النقابة وهي لا تسترزق الا من أصوات من تدافع عنهم ان أي زائر
لمركز صحي كبير او صغير يلاحظ اهمال اطره والعاملين به بل ويقف على الإهمال المتعمد لكل الأدوات ، فمن يهمل نظافة المراكز الصحية ؟ ومن لا ينتبه الى ألبسة العاملين التي صارت تنثر الوسخ ، ومن لا يحافظ على آلات الفحص أو يتعمد توقيفها ؟
ومن يتغيب بلا مبرر أو لا يأتي أصلا ... ومن يعامل الزوار باهمال او حسب العصبية ومن يكون ؟
اتقوا الله وقولوا الحق فما قتل المراكز غير العاملين فيها والأسباب لا تخفى بدءا من تراخ من الأعلى الى اهمال من الأسفل
فماقام به الوزير ليس شعبويا وانما صرامة المسؤول الخبير الذي عايش وجرب وعرف قاع الخوابي وما يمارس فيها
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6 - عدي مرزوكة السبت 08 فبراير 2020 - 10:35
هدا هو المشكل الأساسي عندنا في المغرب مشكل الصحة والمستشفيات في مرزوكة وبضبط حاسي الأبيض تم بناء مستشفى من طرف جمعية أوربية ومجهز من كل شيء بالمواصفات العالمية والساكنة رسلت وزارة الصحة لكي ترسل لهم أطباء ولم يفعل شيء وهل تعلمون حال المستشفى اليوم تم بيع جميع المعدات الطبية وحال المستشفى اليوم يبعون فيه الحلويات لسياح
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