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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية وذلك خلال الليل والصباح.
وسيلاحظ، أيضا، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وكتل من الضباب على السواحل والسهول الأطلسية وعلى الواجهة المتوسطية، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا شمال المنطقة الشرقية، والأطلسين الكبير والمتوسط، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام، مع تناثر حبات رملية محلية بالجنوب.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى شرقية، مع هبوب رياح قوية نسبيا بالسواحل الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بكل من المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 06 و12 درجة بالسايس والجنوب، وما بين 09 و14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس، وما بين 14 و19 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع، وستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 19 و25 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالجنوب-الشرقي للمملكة، وما بين 24 وصفر درجة بسوس بالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.