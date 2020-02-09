المئات يستفيدون من حملة طبيّة ضواحي خريبكة

هسبريس من خريبكة

تحت شعار "أيدينا ممدودة لكم"، حطت قافلة طبية رحالها بدوار المراهنة سيدي الغزواني جماعة أولاد عبدون إقليم خريبكة؛ وذلك ضمن برنامج جهوي يستهدف سبع جماعات بجهة بني ملال خنيفرة.

وعرفت المبادرة الطبية، المنظمة من طرف "جمعية لنتواصل"، بشراكة مع جمعية البشرى للتضامن والتنمية القروية، استفادة 350 شخصا؛ 150 امرأة و150 طفلا وطفلة و50 رجلا، من خدمات طبية متنوعة.

وأوضحت حنان غزيل، في تصريح باسم جمعية "لنتواصل"، أن هذه "القافلة الطبية، المنظمة بدعم من مؤسسة جود للتنمية، تروم مساعدة ساكنة القرى والدواوير النائية، ودعم الفئة الهشة، لتمكينها من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني"، وزادت: "خاصة أن منظومة الصحة بالمغرب تعرف تدنيا كبيرا وتحتاج إلى إصلاح عميق، وهو ما يدفعنا للانخراط بذواتنا من أجل دعم مختلف الفئات العمرية".

وأردفت المتحدثة ذاتها بأن "هذه القافلة استهدفت النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية صعبة وذوي الإعاقة والمسنين والأطفال"، مضيفة أن "الهدف من الحملة يتمثل أساسا في تقديم فحوصات في الطب العام، وتحاليل البول، وقياس ضغط الدم ونبضات القلب، إضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان".

وقالت حنان غزيل إن "هذه المبادرة عرفت نجاحا قويا في أولى محطاتها أمام الشركاء الأقوياء، من بينهم مؤسسة جود للتنمية، الشريك الرسمي لجمعية لنتواصل، والشريك المؤسساتي المتمثل في المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة، بالإضافة إلى فريق أطباء مقيمين ومختصين، وبمساعدة طاقم من الممرضات المتطوعات ومنخرطات الجمعية، إلى جانب التنظيم المحكم الذي سهر عليه أعضاء الجمعية بمساعدة الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية".