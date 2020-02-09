افتحاص يطال أشغالا على "طريق الموت" بتزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

أجرى المركز الجهوي للدراسات التقنية بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل اللوجيستيك سوس ماسة، بتنسيق مع مديرية الطرق، افتحاصا لإجراءات التشوير المؤقت لمشروع إنجاز ممر للدراجات على طول المقطع الطرقي الرابط بين جماعة الركادة وتزنيت، تفاعلا مع النداءات المتكررة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 1، والداعية إلى "التدخل العاجل، والوقوف على الطريقة العشوائية التي تطبع الأشغال المنجزة، وما تشهده من بطء ورداءة تتسبب في وقوع حوادث سير متتالية".

وبخصوص هذا الإجراء، أوضح مبارك فنشا، المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أن "اللجنة حثت المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع على إجراء بعض التدابير، من قبيل تحديد مناطق الحفر الجانبية، والاقتصار على جانب واحد، وعلى طول لا يتجاوز كيلومترين، وتعزيز التشوير وتدعيم التشوير الليلي، إضافة إلى العمل على برمجة الأشغال أخذا بعين الاعتبار حركة السير طوال اليوم، وخاصة أوقات الدورة".

وأضاف فنشا، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أنه "تقرر عقد اجتماعات دورية أسبوعية مع المقاول لحثه على الإسراع في الإنجاز والإيفاء بالتزامات الصفقة"، مشيرا إلى أن "غالبية حوادث السير المحدودة التي سجلت بهذا المقطع خلال الورش تعود أسبابها، كما تثبت المحاضر، للعامل البشري، وخاصة عدم احترام علامات التشوير".

كما أكد المسؤول ذاته أن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل اللوجيستيك سوس ماسة ستتخذ المزيد من التدابير القسرية اللازمة ضد المقاولة لما يمليه القانون متى دعت الضرورة إلى ذلك".