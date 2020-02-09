الطائفة اليهودية تخلد هيلولا "ربي إسحاق" بميدلت

هسبريس من الرباط

احتفلت الطائفة اليهودية المغربية، مساء السبت بقرية تولال بالجماعة الترابية كرامة بإقليم ميدلت، بـ"هيلولا ربي إسحاق أبي حصيرة"، الموسم الديني السنوي الذي يحج إليه المئات من أبناء الطائفة المقيمين بالمغرب والخارج.

ويتقاطر أفراد الطائفة اليهودية المغربية، من مختلف أنحاء المملكة ومن خارجها، كل سنة على ضريح هذا الولي، من أجل إحياء شعائر الهيلولة. كما يتميز الموسم بتنظيم مبادرة لجمع التبرعات لفائدة القيمين على الضريح.

وردد زوار ضريح "ربي إسحاق أبي حصيرة"، خلال الحفل الديني الذي أقيم بالمناسبة وحضره، على الخصوص، يحضيه بوشعاب، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ومصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، أذكارا وأدعية دينية.

وأكد زوار ضريح "ربي إسحاق أبي حصيرة" على الارتباط الوثيق للطائفة اليهودية ببلدها الأصلي المغرب، وتشبثها بالعرش العلوي المجيد، مشيرين إلى العناية التي يوليها الملك محمد السادس للطائفة اليهودية المغربية.

ورفعت خلال هذا الحفل أكف الضراعة بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين، ولأفراد الأسرة الملكية والشعب المغربي، والدعاء بالرحمة والمغفرة للملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.