24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مؤرخ المملكة يدعو إلى النهوض بالتراث الشعبي عبر الفرجة والنكتة
- مركز "السبتي" يعزز العرض التربوي بتطوان
- الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية"
- أمريكا تدعم إقامة حوار مع معارضي "صفقة القرن"
- جامعيون يحتجون بمقاطعة لقاء "الباشلور" بسلا
الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية" (5.00)
القصة الحقيقية لبناء وتجهيز مستشفى "ووهان" في 10 أيام بالصين (5.00)
مسبار فضائي ينطلق في مهمة غير مسبوقة لاكتشاف أسرار الشمس (5.00)
الملك محمّد السادس يهنّئ "منتخب الفوتسال" بإحراز كأس إفريقيا (5.00)
- أخنوش: المشاريع الملكية تحسّن عيش الصيادين - (100)
- طائرة جزائرية خاصة تنقل زعيم "البوليساريو" إلى القمة الإفريقية - (93)
- القصة الحقيقية لبناء وتجهيز مستشفى "ووهان" في 10 أيام بالصين - (89)
- "قافلة الأحرار" تصغي إلى مشاكل وانتظارات القاطنين في إقليم وزّان - (62)
- رصيف الصحافة: الطرد من البرلمان ينتظر شباط وشقيق العماري - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطائفة اليهودية تخلد هيلولا "ربي إسحاق" بميدلت
احتفلت الطائفة اليهودية المغربية، مساء السبت بقرية تولال بالجماعة الترابية كرامة بإقليم ميدلت، بـ"هيلولا ربي إسحاق أبي حصيرة"، الموسم الديني السنوي الذي يحج إليه المئات من أبناء الطائفة المقيمين بالمغرب والخارج.
ويتقاطر أفراد الطائفة اليهودية المغربية، من مختلف أنحاء المملكة ومن خارجها، كل سنة على ضريح هذا الولي، من أجل إحياء شعائر الهيلولة. كما يتميز الموسم بتنظيم مبادرة لجمع التبرعات لفائدة القيمين على الضريح.
وردد زوار ضريح "ربي إسحاق أبي حصيرة"، خلال الحفل الديني الذي أقيم بالمناسبة وحضره، على الخصوص، يحضيه بوشعاب، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ومصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، أذكارا وأدعية دينية.
وأكد زوار ضريح "ربي إسحاق أبي حصيرة" على الارتباط الوثيق للطائفة اليهودية ببلدها الأصلي المغرب، وتشبثها بالعرش العلوي المجيد، مشيرين إلى العناية التي يوليها الملك محمد السادس للطائفة اليهودية المغربية.
ورفعت خلال هذا الحفل أكف الضراعة بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين، ولأفراد الأسرة الملكية والشعب المغربي، والدعاء بالرحمة والمغفرة للملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.