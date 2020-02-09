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الرئيسية | جهات | ألف مستفيد من خدمات قافلة اجتماعية بتغدوين

ألف مستفيد من خدمات قافلة اجتماعية بتغدوين

ألف مستفيد من خدمات قافلة اجتماعية بتغدوين
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 09 فبراير 2020 - 16:00

استفاد حوالي 1000 طفل وامرأة ورجل من دوار "اسمرن"، التابع للجماعة القروية تغدوين بعمالة إقليم الحوز، من قافلة طبية وإنسانية، اختتمت اليوم الأحد.

وعرفت هذه المبادرة، التي نظمتها جمعية أولاد الخير للأعمال الاجتماعية بتنسيق مع "club biologist in action" تحت شعار "ساكنة الجبال في صلب اهتمامنا" على مدى يومين، توزيع 280 قفة غذائية وأغطية وملابس على عائلات دوار "اسمرن".

ويندرج هذا النشاط ضمن البرنامج السنوي الذي تخصصه جمعية أولاد الخير للأعمال الاجتماعية بمراكش لحملات شتاء دافئ لفائدة ساكنة الجبال والمناطق النائية.

وبالموازاة مع هذه القافلة الإنسانية والطبية، جرى تزيين المؤسسة التربوية التي توجد بمركز الدوار وتنظيم نشاط ترفيهي للأطفال.

يذكر أن جمعية أولاد الخير للأعمال الاجتماعية نظمت، خلال شهر دجنبر الماضي، قافلة إنسانية وطبية بمنطقة "تَزْرُوفَت" بإقليم ميدلت، أشرف عليها طاقم طبي يتكون من 48 إطارا تمريضيا طبيا.

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