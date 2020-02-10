مجلس جماعة مكناس ينتقل من الورق إلى الرقمنة

رشيد الكويرتي من فاس

في تجربة هي الأولى من نوعها بالمغرب، شرعت جماعة مكناس في عقد دورات مجلسها باعتماد الوثائق الرقمية بدل المطبوعة، وذلك بجعل مختلف هذه الوثائق في متناول الأعضاء بفضل تطبيق ذكي تم إطلاقه على نظام "الأندرويد" المخصص لتشغيل الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية.

وبحسب ما أعلنت عنه جماعة مكناس، فإن إطلاق العمل بهذه التجربة الرقمية يأتي حرصا منها على تقليل آثار أعمالها على البيئة، بتوفير ما يفوق نصف مليون ورقة، وإتاحة جميع المعلومات والوثائق للمستشارين قصد تسهيل أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة لعصرنة مختلف نواحي عمل الجماعة.

ووفقا لما أورده مصدر هسبريس، فقد شرع مجلس جماعة مكناس في العمل بهذه الصيغة الذكية خلال انعقاد دورته العادية لشهر فبراير الأخيرة، مبرزا أن هذا التحول في طريقة عمل مجلس الجماعة يروم إتاحة الفرصة للمستشارين لتحميل جميع الوثائق والتقارير والاستدعاءات باستخدام التطبيق الذكي المذكور، فضلا عن تتبع جدول الأعمال وإظهار الوثائق المتعلقة به بشكل رقمي شفاف.

وتتيح هذه التجربة أيضا، وفق جماعة مكناس، تدبير أعمال لجان المجلس واجتماعات مكتبه بطريقة رقمية، كما تعطي للمستشارين فرصة الاطلاع على جميع الوثائق الضرورية للقيام بمهامهم، من قوانين تنظيمية وتقارير مختلف الهيئات، إلى جانب تمكينهم من تصفح جميع المقررات الجماعية الصادرة منذ بداية الولاية الجماعية الحالية.