إحداث صندوق لدعم "الرواية الحسانية" بالصحراء

هسبريس من العيون

قررت وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية إحداث صندوق لدعم الروائيين الصحراويين بالجهات الجنوبية للمملكة، خلال مشاركتها في الدورة الـ 26 للمعرض الدولي للكتاب والنشر المقامة حاليا بالدار البيضاء.

جاء ذلك خلال أشغال الندوة الفكرية المنظمة من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بعنوان "الرواية في زمن الصحراء.. حكايات سرد من ضفاف جنوب المغرب"، حيث تعهد مدير الوكالة جبران الركلاوي بخلق صندوق خاص بدعم الرواية الصحراوية تشجيعا للإنتاج الأدبي الحساني، وضمانا لانتشاره الواسع والوصول إلى أكثر عدد من القراء المهتمين بالموروث الثقافي الحساني.

كما تعهد الركلاوي بخلق ناد للروائيين بالأقاليم الصحراوية ودعمه، وإحداث جائزة التميز كل سنة، تُشرف على تنظيمها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وتشكيل لجنة علمية مختصة يُعهد إليها بالقراءة النقدية للروايات المشاركة وتوثيقها ودعم نشرها وتوزيعها.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي شدد في أكثر من مناسبة على الاهتمام بالموروث الحساني ودعمه وتثمينه، لما يحمله من رصيد حضاري وتاريخي، وباعتباره رافدا أساسيا من روافد الثقافة المغربية.