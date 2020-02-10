24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1413:4716:4319:1020:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مخاطر انزلاق السياسة والعلوم (5.00)

  2. الصين تستعين بالذكاء الاصطناعي لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)

  3. سيارات الدولة في مؤتمر البام (5.00)

  4. رسميا .. عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة (5.00)

  5. تفشي فيروس "كورونا" في الصين يثير مشاعر معادية للآسيويين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | إحداث صندوق لدعم "الرواية الحسانية" بالصحراء

إحداث صندوق لدعم "الرواية الحسانية" بالصحراء

إحداث صندوق لدعم "الرواية الحسانية" بالصحراء
هسبريس من العيون
الاثنين 10 فبراير 2020 - 07:54

قررت وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية إحداث صندوق لدعم الروائيين الصحراويين بالجهات الجنوبية للمملكة، خلال مشاركتها في الدورة الـ 26 للمعرض الدولي للكتاب والنشر المقامة حاليا بالدار البيضاء.

جاء ذلك خلال أشغال الندوة الفكرية المنظمة من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بعنوان "الرواية في زمن الصحراء.. حكايات سرد من ضفاف جنوب المغرب"، حيث تعهد مدير الوكالة جبران الركلاوي بخلق صندوق خاص بدعم الرواية الصحراوية تشجيعا للإنتاج الأدبي الحساني، وضمانا لانتشاره الواسع والوصول إلى أكثر عدد من القراء المهتمين بالموروث الثقافي الحساني.

كما تعهد الركلاوي بخلق ناد للروائيين بالأقاليم الصحراوية ودعمه، وإحداث جائزة التميز كل سنة، تُشرف على تنظيمها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وتشكيل لجنة علمية مختصة يُعهد إليها بالقراءة النقدية للروايات المشاركة وتوثيقها ودعم نشرها وتوزيعها.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي شدد في أكثر من مناسبة على الاهتمام بالموروث الحساني ودعمه وتثمينه، لما يحمله من رصيد حضاري وتاريخي، وباعتباره رافدا أساسيا من روافد الثقافة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.