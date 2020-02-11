توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار بكل من وسط وجنوب البلاد. وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب بسهول وسواحل المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بمجموع أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة الى معتدلة جنوبية وأحيانا غربية أو متقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و11 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و18 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و21 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وبالسواحل، وما بين 21 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و35 بمنطقة سوس، وفي ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائج الى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.