مرض جلدي يثير المخاوف وسط مدرسة في خريبكة

هسبريس من الرباط

أصيب بعض تلاميذ مؤسسة "ELBILIA" التعليمية بخريبكة بمرض جلدي، ما دفع إدارة المؤسسة إلى إخبار آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بظهور حالة مرضية مصابة بـ"الجرب" بقسم "PSC".

وجاء في الإعلان الصادر عن إدارة المؤسسة التعليمية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، الموجه إلى أسر التلاميذ، أنه "بتوجيه من طبيب المؤسسة وطبيب المصالح التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، نطالبكم بالاحتفاظ بأبنائكم في المنزل لمدة 3 أيام، تفاديا لكل عدوى محتملة".

وأضافت الوثيقة قائلة: "نثير انتباهكم أنه في حالة ظهور أعراض لدى أطفالكم، يجب اصطحابهم إلى الطبيب وعدم توجيههم إلى المدرسة إلا بشهادة تثبت شفاءهم".

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق بتلميذ أصيب بمرض جلدي، قبل أن ينقل العدوى إلى عدد محدود من زملائه، ما دفع إدارة المؤسسة إلى مراسلة الجهات المعنية، في الوقت الذي باشر فيه طبيب المؤسسة وطبيب المصالح التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط الفحوصات اللازمة من جهة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من جهة ثانية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تبيّن من خلال الفحوصات الأولية أن هذا المرض الجلدي عادٍ ولا يتطلب الشفاء منه سوى ثلاثة أيام من تناول الأدوية واستعمال المراهم، ولا يشكّل أي تهديد لسلامة وصحة المتعلمين وباقي مرتفقي المؤسسة التعليمية، غير أن إدارة المؤسسة اختارت اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا المرض الجلدي بين صفوف التلاميذ.

وأكّدت مصادر هسبريس أن الدراسة بالمؤسسة التعليمية المذكورة تسير بشكل عاد مع بداية الأسبوع الجاري، بعدما أجريت جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية بمختلف مرافق المؤسسة، من أجل توفير الظروف الملائمة لتمدرس المتعلمين.

من جانب آخر، قالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة إنه "بمجرد علم مصالح المديرية بالموضوع، وإخبارها من طرف إدارة المؤسسة التعليمية المعنية، قام المدير الإقليمي للوزارة بإيفاد لجنة إلى المؤسسة من أجل إعداد تقرير مفصل حول الواقعة".

وأضافت المديرية، في تواصل مع هسبريس، أن "اللجنة المكونة من ممثلين عن مكتب التعليم الأولى، ومكتب الصحة المدرسية والأمن الإنساني، ومكتب التعليم الخصوصي، توجد في الوقت الراهن بالمؤسسة"، مشيرة إلى أنه تمت أيضا "مراسلة مندوب الصحة في الموضوع للتنسيق حول الأمر والقيام بالمتعين".