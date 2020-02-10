جماعة باب بودير بتازة تستفيد من قافلة طبية

هسبريس من الرباط

استفادت ساكنة جماعة باب بودير بدائرة تازة من 1558 فحصا، ضمن قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت السبت بمبادرة من عمالة إقليم تازة، تحت إشراف المديرية الإقليمية للصحة بتازة وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وبتعاون مع جمعية الأطباء وجمعية الهلال الأحمر المغربي.

وقدمت للمستفيدين من هذه القافلة الطبية فحوصات وكشوفات طبية وصحية همت تخصصات الطب العام (513 فحصا)، وطب النساء والتوليد (52 فحصا)، وطب الأطفال (69 فحصا)، وطب العيون (123 فحصا)، والجهاز الهضمي (73 فحصا)، وطب الأذن والأنف والحنجرة (107 فحصا)، وطب الغدد والسكري (133 فحصا)، وطب المسالك البولية (53 فحصا).

كما جرى بالمناسبة نفسها إجراء فحوص للكشف المبكر عن أمراض السكري والضغط الدموي والتي بلغ مجموع الفحوصات بشأنها 250 كشفا، فضلا عن 133 فحصا لتتبع مرضى السكري و52 لتخطيط القلب، كما سهرت الأطقم الطبية المرافقة للقافلة على تنظيم جلسات للتحسيس همت صحة الأم والتغذية عند الأطفال استفاد منها حوالي 100 امرأة.

كما شهدت هذه القافلة توزيع كمية مهمة من الأدوية بالمجان على المستفيدين من خدمات هذه المبادرة التضامنية والإنسانية، بلغت قيمتها المالية أزيد من 109 آلاف درهم.

جدير بالذكر أن هذه القافلة، التي أطرها طاقم يتكون من العديد من الأطباء والأخصائيين والممرضين والأطر الإدارية والصحية، عملت على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين الذين يقطنون بالمناطق التي يفوق علوها 1500 متر والمهددة بموجات البرد والصقيع والذين يعانون في الغالب من خصاص كبير على مستوى الأطر الطبية بهذه المناطق ضمن عملية رعاية.