24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1413:4716:4319:1020:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. غرامات مالية كبيرة تنتظر المؤسسات والمقاولات المتأخرة في الأداء (5.00)

  2. المحكمة تقضي بإعدام المتهم في اغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" (5.00)

  3. قاصر "يشرمل" تلاميذ ويرسلهم إلى مشفى برشيد (5.00)

  4. جدل ترسيم الحدود البحرية .. إسبانيا تُقرّ بمشروعية القرار المغربي (5.00)

  5. خبير: تجربة مخطط "المغرب الأخضر" رائدة وملهمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وفد من البنك الدولي يزور مشاريع تنموية بالحوز

وفد من البنك الدولي يزور مشاريع تنموية بالحوز

وفد من البنك الدولي يزور مشاريع تنموية بالحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:05

قام رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، اليوم الاثنين، رفقة وفد من البنك الدولي، بزيارة لمجموعة من المشاريع الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي هذا السياق، شملت الزيارة الميدانية دار الأمومة أسني، حيث قدمت للمسؤول الترابي الإقليمي وأعضاء الوفد المذكور شروحات حول هذه المنشأة التي تعنى بصحة النساء الحوامل، لتقليص عدد وفياتِ المواليد والأمهات.

ووقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على الخدمة الاجتماعية الإنسانية والدعم الصحي الذي يقدم للنساء اللائي يقطن بدواوير جبلية بعيدة عن المراكز الصحية.

كما قام الوفد سالف الذكر بزيارة دار الطالبة بجماعة ويركان، والتي تساهم في محاربة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة في صفوف تلميذات. واطلع الوفد ذاته، خلال هذه الزيارة، على مختلف المرافق والتجهيزات التي تتوفر عليها هذه المؤسسة الاجتماعية من مراقد وقاعات الأكل والمطبخ ومرافق صحية وقاعات المطالعة وقاعات الأنشطة ومكاتب إدارية وتربوية.

وبالجماعة نفسها، قام الوفد بزيارة وحدة التعليم الأولي بدوار البور، التي تندرج في إطار تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الثالثة، حيث تم تجهيز وتأهيل وتسير 51 وحدة مدرسية خلال سنة 2019 التي أعطيت انطلاقتها خلال الموسم الدراسي الحالي.

يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شيدت المشاريع التنموية المذكورة منذ انطلاقها سنة 2005، أشرفت على إحداث 52 وحدة تعليم أولي جديدة برسم سنة 2020، فضلا عن تجهيز وتأهيل وتسيير 91 وحدة برسم سنة 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.