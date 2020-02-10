وفد من البنك الدولي يزور مشاريع تنموية بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

قام رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، اليوم الاثنين، رفقة وفد من البنك الدولي، بزيارة لمجموعة من المشاريع الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي هذا السياق، شملت الزيارة الميدانية دار الأمومة أسني، حيث قدمت للمسؤول الترابي الإقليمي وأعضاء الوفد المذكور شروحات حول هذه المنشأة التي تعنى بصحة النساء الحوامل، لتقليص عدد وفياتِ المواليد والأمهات.

ووقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على الخدمة الاجتماعية الإنسانية والدعم الصحي الذي يقدم للنساء اللائي يقطن بدواوير جبلية بعيدة عن المراكز الصحية.

كما قام الوفد سالف الذكر بزيارة دار الطالبة بجماعة ويركان، والتي تساهم في محاربة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة في صفوف تلميذات. واطلع الوفد ذاته، خلال هذه الزيارة، على مختلف المرافق والتجهيزات التي تتوفر عليها هذه المؤسسة الاجتماعية من مراقد وقاعات الأكل والمطبخ ومرافق صحية وقاعات المطالعة وقاعات الأنشطة ومكاتب إدارية وتربوية.

وبالجماعة نفسها، قام الوفد بزيارة وحدة التعليم الأولي بدوار البور، التي تندرج في إطار تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الثالثة، حيث تم تجهيز وتأهيل وتسير 51 وحدة مدرسية خلال سنة 2019 التي أعطيت انطلاقتها خلال الموسم الدراسي الحالي.

يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شيدت المشاريع التنموية المذكورة منذ انطلاقها سنة 2005، أشرفت على إحداث 52 وحدة تعليم أولي جديدة برسم سنة 2020، فضلا عن تجهيز وتأهيل وتسيير 91 وحدة برسم سنة 2020.