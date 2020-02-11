"ممرضو الغد" بكلميم ينظمون حملة للتبرع بالدم

مصطفى البكار من تزنيت

عرف مقر المركز الجهوي لتحاقن الدم بكلميم، الإثنين، حملة للتبرع بالدم نظمها المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمدينة ذاتها في إطار أنشطته الإشعاعية.

وحقق النشاط الذي من المنتظر أن يستمر طيلة اليومين القادمين مشاركة واسعة من طرف طلبة المعهد وأطره التقنية والبيداغوجية، تحت إشراف طاقم متخصص.

وتهدف هذه البادرة الإنسانية حسب المشرفين عليها إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم والتحسيس بضرورة تحلي المواطنين بخصال التعاون والتكافل بين كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى تعويض النقص الحاصل في مخزون الدم وسد حاجيات المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية.