"برنامج الصحة المدرسية" يصل إلى دواوير إملشيل

ياسين أوشن من خنيفرة

نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم ميدلت، الإثنين، حملة طبية في إطار "برنامج الصحة المدرسية"، استهدفت تلامذة عدة دواوير بإملشيل.

ووفق فاطمة شباعتو، مندوبة وزارة الصحة بإقليم ميدلت، فإن البرنامج جاء ثمرة شراكة بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، من أجل الاعتناء بصحة المتمدرسين.

وتابعت شباعتو، في تصريح لهسبريس، بأن الحملة استهدفت دواوير أيت علي أوداود، إبوخنان، أوددي، وأمردول أوراغ، كما أنها تطال جميع دواوير الإقليم على طول العام، خاصة فترة ما بين فبراير ومارس من كل سنة.

وأضافت المسؤولة الإقليمية نفسها أن هذا البرنامج يُمكن من التقليل من الأمراض المتنقلة بين الأطفال، من خلال فحصهم وإحالتهم على المتخصصين لتشخيص وضعيتهم دون انتظار المواعيد.

كما أوضحت شباعتو أن تلامذة هذه الدواوير، سواء في المستوى الابتدائي أو الإعدادي، يستفيدون من برنامج اقتناء النظارات لتصحيح البصر.