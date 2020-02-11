أسرة تستنكر استغلال "البوليساريو" لحفل تأبين

رشيد بيجيكن من أكادير

أقدم مجموعة من الرجال والنساء والأطفال المحسوبين على جبهة البوليساريو على اقتحام منزل أسرة المواطن المغربي محمد ولد العبد ولد لكريفة، في الجماعة الترابية "الجريفية"، بإقليم بوجدور، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي، زاعمين "تنظيم زيارة تضامنية إلى عائلة الفقيد، وإحياء حفل تأبيني بمقر سكنها، وكانت في استقبال المناضلين بالأعلام الوطنية وبالشعارات المطالبة بالحرية والاستقلال والهاتفة بحياة الجبهة الشعبية".

واعتبر تعليق رافق مقطع "فيديو" نشرته قناة في تطبيق "يوتيوب"، محسوبة على البوليساريو، أن "حفل التأبين كان فرصة للتأكيد على السير على خطى الفقيد في حب الوطن وطرد المحتل الغاشم".

وردا على هذه الواقعة، توصلت هسبريس بمقاطع "فيديو" لأفراد من عائلة المواطن الصحراوي محمد ولد العبد ولد لكريفة، صُوّرت في المكان نفسه، حيث قالت إحدى حفيدات الفقيد: "اقتحام منزل الأسرة تم بدون علمنا.. ونقدم اعتذارنا للسلطات الإقليمية بإقليم بوجدور، فنحن مغاربة أبا عن جد".

وقال فرد آخر من عائلة محمد ولد العبد ولد لكريفة، ضمن مقطع آخر، تتوفر عليه هسبريس: "إن الجميع يعرف غيرتنا على الوحدة الترابية للمغرب، وحبنا للوطن. وكل ما وقع في هذا البيت لم يكن في علمنا، إذ جاء مجموعة من النساء والرجال والأطفال، وقاموا بأمور تستنكرها وندد بها".

وأضاف المتحدث ذاته: "معروف عنا ومنذ زمن قديم حبنا للوطن وتعلقنا به، مخلصين له. ونحن جنود مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس.. واليوم، نستنكر مرة أخرى تلك الأفعال الجبانة التي نفذها هؤلاء، ونوجه رسالة إلى السلطات الإقليمية بأننا بعيدون عن مثل هذه الممارسات اللاوطنية".