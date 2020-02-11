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مبادرة تضمن تمدرس أطفال منحدرين من أسر هشة

مبادرة تضمن تمدرس أطفال منحدرين من أسر هشة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 13:15

قامت مصالح المجمع الشريف للفوسفاط، موقع خريبكة، بمبادرة إنسانية واجتماعية لفائدة عدد من التلاميذ، من خلال احتضانهم والتكفل بتمدرسهم وما يرتبط بذلك من حاجيات.

وأوضح الواقفون وراء المبادرة أن 36 تلميذا ينحدرون من أسر هشة بإقليم خريبكة جرى انتقاؤهم مؤخرا بناء على تفوقهم الدراسي ومستوياتهم الاجتماعية، من أجل احتضانهم من طرف المجمع الشريف للفوسفاط.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء التلاميذ استأنفوا دراستهم في الآونة الأخيرة رفقة تلاميذ معهد الترقية الاجتماعية والتعليمية (IPSE) بخريبكة، منهم 19 تلميذا يتابعون دراستهم بالسلك الثانوي الإعدادي، و17 تلميذا بالسلك الثانوي التأهيلي.

وتهدف هذه الخطوة إلى "إدماج التلاميذ من فئات هشة، خصوصا المتفوقين منهم، بمعهد الترقية الاجتماعية والتعليمية، والتكفل بكل حاجياتهم من لوازم مدرسية وملابس وغيرها، من أجل تحسين مستوى التحصيل العلمي لديهم، وتعزيز فرصهم في إتمام مساراتهم الدراسية بتفوق وفي أحسن الظروف".

وأشار رعاة هاته المبادرة إلى أن "العملية اعتمدت على مبدأ الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين التلاميذ، من خلال تدابير جرى التنسيق فيها بين المجمع الشريف للفوسفاط والسلطات المحلية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة".

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