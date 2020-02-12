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"آيت امزال" تشكو "اعتداءات الرحل" في اشتوكة

"آيت امزال" تشكو "اعتداءات الرحل" في اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:45

اشتكت جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية "آيت امزال"، الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، من "استمرار الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة والمناطق الزراعية"، ما تسبب في "غياب الأمن والاستقرار" وفق تعبيرها.

وراسلت التنظيمات الجمعوية بجماعة آيت امزال السلطات الولائية بجهة سوس ماسة، والسلطات الإقليمية والمحلية بدائرة وقيادة آيت باها، معربة من خلال شكاياتها عن "ضيق الساكنة ذرعا من المعاملات اللاإنسانية واللاأخلاقية للرعاة الرحل، ونفاد صبرها إزاء التصرفات اللامسؤولة لهؤلاء المغتصبين لحقوقها".

وتابعت الجمعيات ضمن الشكايات ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخ منها، "لقد عاث الرعاة الرحل فسادا في الأرض بإطلاق العنان لمواشيهم وسط المناطق المزروعة ونبات الصبار وأشجار اللوز والأركان، رمز الاستقرار في المناطق السوسية؛ إلى جانب تخريب المدرجات الزراعية، وإدخال المواشي إلى وسط الدواوير وبيوت الساكنة".

وأضافت الهيئات ذاتها: "عقدت عدة اجتماعات بمقر الجماعة الترابية آيت امزال ودائرة آيت باها، وتم تفعيل دوريات للقوات المساعدة والدرك الملكي، تحت إشراف قائد آيت باها، لحث الرحل على إخلاء المنطقة، لكن الأمور مازالت تسير من سيء إلى أسوأ"، مطالبة بـ"العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، تفاديا لمزيد من تردي الأوضاع وتأجيج غضب الساكنة ولتجاوز مواجهات محتملة بين الساكنة والرحل".

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