24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:13
|13:47
|16:45
|19:12
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة"
- لعروسي يخوض في "تحولات النزاعات المسلحة"
- المدرسة التيميدية
- "برنامج الصحة المدرسية" يصل إلى دواوير إملشيل
- طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب
طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)
مروحيات متطوّرة تعزز قدرة الدرك على التعامل مع الحالات الطارئة (5.00)
- "إخوان العثماني" يتهمون الوزير العلمي بـ"استهداف الاقتصاد التركي" - (88)
- قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء - (65)
- مسيرة "رفض صفقة القرن" تكشف أخطاء "قاتلة" لإسلاميي المغرب - (53)
- سرقة هاتف نقال تنتهي بجريمة قتل تلميذ بأزمور - (40)
- ديْن الجزائر يعادل 45 بالمائة من الناتج الاجمالي - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"آيت امزال" تشكو "اعتداءات الرحل" في اشتوكة
اشتكت جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية "آيت امزال"، الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، من "استمرار الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة والمناطق الزراعية"، ما تسبب في "غياب الأمن والاستقرار" وفق تعبيرها.
وراسلت التنظيمات الجمعوية بجماعة آيت امزال السلطات الولائية بجهة سوس ماسة، والسلطات الإقليمية والمحلية بدائرة وقيادة آيت باها، معربة من خلال شكاياتها عن "ضيق الساكنة ذرعا من المعاملات اللاإنسانية واللاأخلاقية للرعاة الرحل، ونفاد صبرها إزاء التصرفات اللامسؤولة لهؤلاء المغتصبين لحقوقها".
وتابعت الجمعيات ضمن الشكايات ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخ منها، "لقد عاث الرعاة الرحل فسادا في الأرض بإطلاق العنان لمواشيهم وسط المناطق المزروعة ونبات الصبار وأشجار اللوز والأركان، رمز الاستقرار في المناطق السوسية؛ إلى جانب تخريب المدرجات الزراعية، وإدخال المواشي إلى وسط الدواوير وبيوت الساكنة".
وأضافت الهيئات ذاتها: "عقدت عدة اجتماعات بمقر الجماعة الترابية آيت امزال ودائرة آيت باها، وتم تفعيل دوريات للقوات المساعدة والدرك الملكي، تحت إشراف قائد آيت باها، لحث الرحل على إخلاء المنطقة، لكن الأمور مازالت تسير من سيء إلى أسوأ"، مطالبة بـ"العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، تفاديا لمزيد من تردي الأوضاع وتأجيج غضب الساكنة ولتجاوز مواجهات محتملة بين الساكنة والرحل".