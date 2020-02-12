كلية الحقوق تسائل تطبيق "البكالوريوس" بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

في وقت كان متتبعو الشأن الجامعي بمدينة القنيطرة ينتظرون تحسّن أوضاع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، قالت مصادر هسبريس إن تفاعل المسؤولين اختصرته عمادة الكلية بالنيابة، ورئاسة جامعة ابن طفيل، في "تزفيت بعض أزقة الكلية الجديدة، وإقامة بعض علامات التشوير".

وقالت المصادر نفسها، غير راغبة في كشف هويتها للعموم، إن "الأشغال في الكلية مازالت قائمة، والطلبة يدرسون بالبناية غير المكتملة، إذ يطرح السؤال حول شروط استعمال فضاءات الكلية، وهي التي مازالت في طور الإنجاز، دون القيام ولو بالتسليم المؤقت".

وأضافت التصريحات المتطابقة ذاتها أن "الترحيل من أجل إعادة الإيواء لا يتم حتى بالنسبة لسكان دور الصفيح إلا بعد الانتهاء من إيجاد البديل على أرض الواقع، فما بالك بكلية من المفروض فيها توفير كل شروط السلامة والراحة لتيسير التحصيل الجامعي".

وأكّدت المصادر أن "جامعة ابن طفيل تعرف الكثير من التخبط البيداغوجي"، مردفة: "تكفي الإشارة إلى خلق مدرسة الكيمياء خلال الموسم الجامعي الحالي، دون توفير بناية خاصة بها، إذ إن طلبتها يدرسون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم، رغم أن هاته المؤسسة تتطلب من طلبتها الاستقرار ووجود مختبرات علمية على درجة عالية من الجودة".

كما أوضح المتحدثون إلى هسبريس أن "المؤسسة المذكورة تسيّر من طرف مدير بالنيابة، وهو الحال نفسه بالنسبة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تسيّر من طرف عميد بالنيابة، إذ أصبحت جامعة ابن طفيل معروفة بتسيير مؤسساتها الجامعية بالنيابة".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "جامعة ابن طفيل لها خصوصيات أخرى، من ضمنها حرمان الطلبة غير الممنوحين من الاستفادة من خدمات المطعم الجامعي"، متسائلة في الوقت ذاته: "هل في مثل هذه الظروف يمكن الحديث عن الاجتهاد في تهييء الشروط البيداغوجية والبنية التحتية لتنزيل مقتضيات نظام البكالوريوس؟".