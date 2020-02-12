أولياء تلاميذ ينبهون إلى خطورة طريق بإقليم طاطا‎

مصطفى البكار من تزنيت

يضطر تلاميذ يتحدرون من دوار أوديد التابع للجماعة الترابية إسافن، بإقليم طاطا، إلى قطع طريق محفوف بالمخاطر أثناء تنقلهم اليومي من وإلى فرعية لمدينت آيت فيد، حيث يتابعون تعليمهم الابتدائي، في ظل ترافع مستمر لأولياء أمورهم قصد إيجاد صيغة توافقية لإنهاء المعاناة الدائمة لأبنائهم.

وتعليقا على الموضوع قال أحمد أمازوز، واحد من آباء التلاميذ المتضررين: "فلذات أكبادنا يعانون الويلات مع الطريق الطويل أثناء الذهاب إلى مدرستهم الواقعة بدوار لمدينت آيت فيد بجماعة إسافن، وما يعرفه هذا المقطع الطرقي الممتد على طول 7 كيلومترات من مخاطر تتمثل في انتشار الخنزير البري والزواحف والكلاب الضالة، ما يجبرنا كأولياء على اصطحابهم بشكل يومي".

وأضاف الأب في تصريح لهسبريس: "هذا الإشكال دفعنا كساكنة إلى عقد لقاء مع السلطات المحلية، تلاه اجتماع ثان مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا، التي تعهدت بإيجاد حل للمشكل شريطة تكفل الدوار بتوفير بناية للتدريس وأخرى كسكن للمعلم الذي سيتم تعيينه تزامنا مع بداية الموسم الدراسي الحالي".

"لكن للأسف، ورغم قيامنا بتهيئة بناية جديدة بأوديد معززة بشهادة متانة من طرف مهندس مختص، واتخاذنا جميع التدابير المطلوبة منا في هذا الصدد، سواء من مديرية التعليم أو المجلس الجماعي، لم نتوصل بأي حل من الجهات المسؤولة، لتستمر بذلك معاناة أبنائنا إلى حدود الساعة"، يوضح أمازوز.

وطالب المتحدث ذاته، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس، الجهات المسؤولة بـ"التدخل العاجل وإيجاد حل جذري للمشكل الذي أثر سلبا على المستوى التعليمي لهؤلاء التلاميذ ويهدد سلامتهم بشكل مباشر".

من جهته قال عبد الرحمان الراجي، المسؤول الإقليمي عن قطاع التربية الوطنية بطاطا، إن "المديرية الإقليمية تتعامل مع هذا الموضوع انطلاقا من وعيها الكبير بضرورة تحسين ظروف تمدرس تلاميذ دوار أوديد أسوة بباقي تلامذة جماعة إسافن، وقد عملت على برمجة إنشاء مدرسة جماعاتية بالمركز من أجل تقديم خدمات تعليمية جيدة لفائدة جميع فرعيات المنطقة".

ومن أجل هذا، يضيف الراجي، في اتصال هاتفي بهسبريس: "ارتأينا توفير حافلتين للنقل المدرسي بتنسيق مع كافة شركائنا، بما في ذلك السلطات الإقليمية ووكالة تنمية شبكة الأركان؛ وقمنا بتسليمهما لفائدة المجلس الجماعي الذي يتوجب عليه إيجاد صيغة مناسبة لعملية تدبير مرفق النقل، وبالتالي إنهاء المشكل المطروح".